Slovensko bojuje s vodou: Hasiči v pohotovosti, situácia je dramatická!

Pri Čadci jej výška zodpovedá druhému stupňu povodňovej aktivity.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. SHMÚ v tejto súvislosti vydal aj výstrahy pre možné povodne, ktoré môžu vzniknúť z trvalého dažďa.

Podľa webu NaseKysuce.sk je situácia v Čadci vážna, intenzívny dážď spôsobil problémy vodičom či vytopil pivnice rodinných domov. V pohotovosti sú aj hasiči.

Komplikácie sú napríklad pod železničným nadjazdom v blízkosti Tesca, kde sa hromadí voda.

Najvyššia výstraha, tretí stupeň, platí pre okres Čadca. Druhý stupeň výstrahy pre okres Kysucké Nové Mesto.

Prvý stupeň výstrahy platí pre celé Horné Považie, Liptov, Oravu. A pre okresy Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Prievidza, Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča a Sabinov.

Povodne už ohrozujú aj situáciu na Liptove.

„V Demänovskej doline sa vylieva potok, pri jaskyni Slobody je ohrozený most,“ informovali Plus JEDEN DEŇ z operačného strediska hasičov v Žiline.

Na mieste je situácia momentálne dramatická, pretekaniu vody popod most bránia najmä nánosy drevín a stromov. Na tokoch so zvýšenou hladinou v okrese Liptovský Mikuláš robia hasiči ako aj samosprávy opatrenia proti záplavám. „Hasiči zasahujú pozdĺž toku v Demänovskej doline, kde je vyhlásený tretí stupeň. Ukladáme vrecia a naťahujeme bariéry. Sú tu dva mechanizmy, ktoré čistia koryto popod mosty, aby voda mohla odtekať,“ uviedla dnes po 14. hodine riaditeľka Okresného riaditeľstva HaZZ v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová.

Na mieste sú aj dobrovoľní hasiči so svojou technikou.

Problémy s vodou hlásili hasiči aj z hotela Liptov v Jasnej. „Z kopca steká voda a začína vtekať už aj do hotela,“ opísali situáciu na operačnom stredisku.

Predpoveď počasia na piatok 28. apríla



Počasie u nás ovplyvňuje tlaková níž. Zamračené, občasný dážď. Teploty 11 až 16 stupňov Celzia.

Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.

Počasie na horách: Vo výške 1000 m zamračené, dážď. Najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná 10 stupňov C. Vo výške 1500 m zamračené, dážď. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 7 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, sneženie. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 4 stupne C. Ozón: 12% pod úrovňou dlhodobého priemeru (336 DJ).

Vo vysokohorskom teréne Vysokých a Západných Tatier pretrváva dnes mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V priebehu dňa sa toto nebezpečenstvo môže s ďalším dažďom mierne zvyšovať. V Malej Fatre a Nízkych Tatrách je malé riziko uvoľnenia lavín, prvý stupeň.

Ako TASR informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby, v predchádzajúcich dňoch sa snehová pokrývka vplyvom silného oteplenia a dažďa silne premočila a strácala na svojej výške.

"Pohyb vo vysokohorskom teréne je namáhavý vplyvom borenia sa v snehu," upozornil lavínový špecialista.

"Počas dnešného rána prevládala na horách veľká oblačnosť s výdatným dažďom. Snehová pokrývka je silne premočená v celom svojom profile. Počas dnešného dňa očakávame naďalej prílev teplého vzduchu a dážď, čo spôsobí ďalší úbytok snehu," doplnil Buliak.

Lavínové nebezpečenstvo platí podľa neho predovšetkým na strmých miestach vysokých polôh, kde môžu vznikať splazy z tepla, snehové taniere alebo vplyvom uvoľnenia preveja lavíny z tepla.