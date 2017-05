Invalidný dôchodok nestačí Mirke (31) na lieky, hľadá si prácu. Kto zamestná mladú ženu s barlami?

O neľahkom osude mladej Kysučanky sme už písali v denníku Plus JEDEN DEŇ a teraz, takmer po roku sme sa za ňou opäť vybrali. Mirka o našej návšteve nevedela. Prekvapili sme ju a na jej očiach sme videli najskôr smútok a potom radosť. „Nemôžem chodiť, mám to zo dňa na deň horšie,“ priznala.

So zákernou chorobou bojuje, ako vládze. Snaží sa hlavne precvičovať ochabujúce svalstvo. Fyzioterapeutka chodí k nej domov a musí si ju platiť. Cvičenie jej však veľmi pomáha – nielen tým, že jej uvoľňuje skrátené svaly a posilňuje nohy a ruky, ale aj psychicky.

Mladá žena sa snaží byť taká aktívna, ako sa len dá. „Skladám puzzle, lúštim krížovky, čítam. Beriem viac liekov, jeden z nich mi pomáha pri zlepšení chôdze,“ hovorí. Bojí sa, že ak sa jej lieky minú, bude to s ňou horšie: „Bez nich nemôžem byť.“

Zákerná choroba ju zasiahla ako študentku, počas vysokoškolskej brigády. Bola plná ambícií, no život sa jej zmenil doslova zo dňa na deň. „Mirkina kamarátka mi volala z nemocnice, že dcéra ochrnula. Keď si na to teraz spomeniem, je mi stále do plaču,“ spomína nešťastná mama Margita (51).

Po promócii išla rovno do invalidného dôchodku. Diagnóza bola neúprosná – skleróza multiplex. Choroba postupovala rýchlo, zasiahla aj Mirkinu reč. Veľmi jej pomáha liek, ktorý je definovaný len ako podporný. Zdravotné poisťovne ho nepreplácajú, a tak si ho pacienti musia hradiť v plnej výške. Nestojí pritom málo, jedna dávka vychádza na 380 eur.

„Škatuľka jej vystačí na necelý mesiac a lieky musí užívať dvakrát za deň. Veľmi jej pomáhajú, vďaka nim sa môže prejsť po dome, ale aj vonku,“ zdôrazňuje obetavá Mirkina mama, ktorá po mozgovej príhode zostala doma. Jediným živiteľom rodiny je teraz otec. Musí sa poriadne obracať, aby rodinu uživil!

Kto dá Mirke šancu?

Mirke nestačí invalidný dôchodok ani na lieky, ani na fyzioterapeutku. „Chcela by som si nájsť prácu na doma, aby som si prilepšila a odbremenila svojich rodičov,“ vraví statočná mladá žena, ktorá dokáže na počítači zvládnuť takmer všetko. Či sa jej v kysuckom regióne podarí nájsť prácu, ťažko povedať.

Nie každý zamestnávateľ toleruje výpadky v práci, keď sa pacient so sklerózou multiplex necíti dobre a nevládze ani vstať z postele. Mirka však chce o svoju šancu zabojovať.