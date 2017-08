Miroslav, to je šofér! Chodí s protézou, hojne popíja, ale pokojne si sadne za volant

V aute sedela kamarátka Lucia (36) a jej syn Roman (8). Všetci traja utrpeli zranenia, Lucia sa bude liečiť 42 dní a malý Roman utrpel šok. Čo však šokovalo aj policajtov, Mirovi pri dychovej skúške namerali 2,73 promile alkoholu. Eriku sme našli v Lučenci a na nehodu spred šiestich rokov si spomínala s ťažkým srdcom.

„Keď som sadala do auta, vôbec sa mi nezdalo, že je opitý. Keby som to vedela, určite by som vystúpila. Počas jazdy som však zbadala, že nie je v poriadku. Išiel veľmi rýchlo, na jednom úseku mal na tachometri asi 180-kilometrovú rýchlosť. Po havárii si už veľa nepamätám. Vyhodilo ma z auta a bola som v bezvedomí. Chrbticu si odvtedy necítim, mala som zlomenú aj kľúčnu kosť,“ povedala Erika.

Čo sa týka vtedajšieho kamaráta, dnes už preňho nemá žiadne slová pochopenia: „Miro sa asi nepoučí, počula som, že napriek tomu, že mu vtedy zobrali vodičský, stále jazdí a veľakrát aj opitý,“ zdôraznila. Keď Miroslava viezli v pondelok na vozíku za sprievodu policajtov na vyšetrenie do nemocnice, zdalo sa, že je na tom zle. V skutočnosti mu však išli zobrať krv, aby zistili, či opäť nepil.

Pil. Hneď po nehode nafúkal 2,73 promile, o necelú hodinu mal v krvi dokonca 3,8 promile. Po ošetrení preto okamžite putoval do cely predbežného zadržania vo Fiľakove a včera na obed Mira policajti priviezli na políciu v Lučenci, kde ho čakal výsluch u vyšetrovateľa. Podľa našich informácií ten dal podnet na Mirovo väzobné stíhanie.