MÓDA Z ULICE: Chce to zmenu štýlu, odkazuje stylistka Sysa Klein

To, čo má človek na sebe, o ňom veľa prezrádza. Preto na svoj zovňajšok prihľadajú skôr tínedžeri a mladí ľudia, ktorí dbajú o to, aby vyzerali čo najlepšie. My sme sa preto vydali do ulíc a námatkovo sme si vytipovali mladých ľudí, aby sme sa presvedčili, aká móda teraz u nich kraľuje. A tu je výsledok.

Autor: koláž