Mrazivá spoveď Eriky: Bolestivé slová o strašnej havárii, pri ktorej jej kamarát Filip († 18) zomrel v plameňoch

Tragicky sa skončila aj utorková nočná jazda mladej partie vo Zvolene. Miro (18) z Banskej Bystrice, ktorý šoféroval, spolujazdec Filip († 18) a vzadu sediaca Erika (16) a Samuel (15), všetci Sliačania, mierili do zvolenského obchodného domu. Už boli takmer pri ňom, keď vo veľkej rýchlosti havarovali.

„Vodič po prejdení pravotočivej zákruty, následkom neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, zišiel mimo cesty. Auto sa prevrátilo, potom začalo horieť,“ informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Alkohol u vodiča nezistili. Okrem Filipa z horiaceho auta všetci stihli ujsť. Mladík zostal zakliesnený vnútri a zhorel. Zomrel po polnoci, v deň svojich menín.

Z Filipovej smrti sú susedia v Sliači v šoku. „Jeho mame to spôsobilo obrovskú bolesť, mala iba jeho,“ povedala uplakaná suseda. „Dobrý chlapec to bol. Miloval autá, stále nejaké opravoval. Veď aj chodil na strednú automobilovú školu v Banskej Bystrici,“ vysvetlila. Filipovu matku sme doma nenašli. „Zrejme ešte ani neprišla, robí v Rakúsku,“ vysvetlil nám starší pán.

Erika, ktorá smrteľnú jazdu prežila, sa práve balila do nemocnice. „Idú ju hospitalizovať, vraj má zlomený hrudníkový stavec,“ prezradila staršia sestra. Samotná Erika sa ešte nespamätala. „Veľa si nepamätám. Spomínam si len na silný náraz do obrubníka a na prevrátenie. Veľmi som sa zľakla,“ hovorí zničená dievčina.

„Hneď som vybehla von, a keď som sa otočila, auto už bolo v plameňoch. Pripútaná som nebola, ale Filip zrejme áno,“ podotkla so slzami v očiach. „Bol to skvelý kamarát, boli sme často spolu,“ dodala. Šoféra Mira sme doma nenašli. Jeho susedov v banskobystrickej bytovke však správa o nehode prekvapila. „Mirovou veľkou láskou sú motorky. No nevšimla som si, že by jazdil nejako rýchlo. Zdal sa mi zodpovedný,“ povedala jeho známa.