Nehoda kamióna v Tornali: Otec v poslednom momente zachránil svoju rodinu

Rodina zaparkovala svoje osobné autá na parkovisku asi len 15 metrov od autobusovej zastávky a ani v najhoršom sne by im nenapadlo, že o pár minút sa bude na nich rútiť smrť.

„Kúpili sme vajcia, mäso a dali sme ich do auta. Ja som stál trochu ďalej od áut a vtom som si všimol, že po hlavnej ceste sa na nás rúti kamión,“ spomína si Gejza (50), manžel najťažšie zranenej Natálie.

Čítajte viac Kamión priviezol smrť: Hrôza na parkovisku nezostala bez obetí

„Manželke a švagrinej som len skríkol: pozor, utekajte, kamión! Stačil som ešte odskočiť, no ženy ani svokor nie. Jeho kamión trafil priamo. Zomrel, aj keď sa mu záchranári snažili pomáhať,“ hovorí. Gejza si potom už na nič nepamätal, ani na to, čo robil vodič kamióna Attila (39).

„Bol som v šoku, bolo tam veľa plaču, kriku, zbehlo sa veľa ľudí na chodníkoch a ja som okamžite bežal k svojej manželke. Ležala pod červeným autom, uväznená aj pod kolesom, okolo nej bola na snehu krv. Autá, ktoré kamión odhodil a narazili do seba, zranili aj moje švagriné,“ dopĺňa Gejza.

Tragédia zasiahla celú rodinu, mŕtvy Arpád mal na mieste nehody aj dcérku Evu (43), vnučku Evu (20) a ročného vnúčika Kristiánka. „Dieťa bolo vo vajci na sedadle. Aj ono je v nemocnici,“ povedal Gejza. Zronená po smrti svojho manžela je aj pani Eva (61).

„Prečo sa to muselo stať našej rodine. Môj manžel bol pracovitý, pomáhal všetkým ľuďom, spolu so synmi vlastnými rukami zrekonštruovali aj tento dom, kde bývame. Kamión však mohol zabiť všetkých, je náhoda, že sa to skončilo takto, manžela mi však nikto nevráti. Ak mám byť úprimná, neverím, že ten vodič mal zdravotné problémy, ako tvrdil,“ povedala manželka mŕtveho Arpáda Eva.

Vodiča Attilu sme doma v Gemerskej Panici nenašli. „Išiel k lekárom na vyšetrenia,“ povedali susedia. Dychová skúška, ktorú absolvoval po nehode, mala negatívny výsledok.

„Podľa predbežných zistení 39-ročný vodič kamióna prešiel z doposiaľ nezistených príčin mimo cesty, kde narazil prednou časťou do troch motorových vozidiel a následne zrazil štyroch ľudí,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.