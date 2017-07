Tatiana (55) sa roky stará o syna zraneného pri výbuchu: Bez pomoci by sme nemali na rehabilitácie

Marek Prostinák (34) z Prievidze prežil tragédiu vo vojenskom opravárenskom podniku, kde pred desiatimi rok mi zahynulo jeho osem kolegov. Mareka s roztrieštenú lebkou, poraneniami hrudníka a nohy našli zavaleného tromi 150-kilogramovými debnami s muníciou. Lekári vraveli, že nikdy nebude chodiť. Jeho mama sa nevzdala a dodnes s ním chodí na pravidelné rehabilitácie. Musia si ich však platiť zo svojho vrecka.

Terapie pomáhajú

Príbeh Tatiany, ktorý sme zverejnili v rámci charitatívneho projektu Plus pre ženy, oslovil mnohých čitateľov. Vďaka vyzbieraným príspevkom môže Marekovi zaplatiť ďalšie potrebné terapie.

„Úprimne ďakujeme, peniaze nám veľmi pomôžu. So synom som začala chodiť na rehabilitácie. Pred dvomi mesiacmi sme našli šikovného maséra v Prievidzi, ktorý Marekovi perfektne napína svaly na ruke a na nohe, aby lepšie a istejšie chodil. Presne vie, kde má zatlačiť, aby synovi uvoľnil svaly. Prvé výsledky vidno už teraz, Marek už vyššie zodvihne ruku,“ teší sa pani Tatiana.

Za všetko si musia platiť

Aby mali Marekove rehabilitácie potrebný efekt, mali by byť aspoň dvakrát týždenne a dlhodobo. Jedno cvičenie vyjde na 20 eur, takže zatiaľ ich absolvuje raz týždenne, aby rehabilitácie mohli byť čo najdlhšie.

Lekári už Marekovi rehabilitácie nepredpisujú, takže za ne treba platiť zo svojho. „Povedali, že už je desať rokov od úrazu a jeho stav je trvalý. Pritom vidím, ako každé cvičenie posúva syna dopredu,“ zhodnotila obetavá mama.

Výbuch, smrť manžela a potom výpoveď

Podobne ako Marek, aj Tatiana kedysi pracovala vo Vojenskom opravárenskom podniku, a to viac ako 17 rokov. V roku 2009 jej zomrel manžel a o dva roky neskôr pri prepúšťaní dostala výpoveď. Na vdovský dôchodok musela čakať až do veku 52 rokov, dovtedy im obom musel stačiť synov dôchodok.

Tatiana sa nedala zlomiť ranami osudu a každý deň sa snažila pomôcť Marekovi. „Prvé tri mesiace mi lekári tvrdili, že Marek nemá šancu prežiť. Ja som si ho tvrdošijne bránila, že to zvládne. Cítila som, že sa vráti domov. Keď syna previezli do vojenskej nemocnice v Ružomberku, stav sa mu začal postupne zlepšovať,“ spomína pani Tatiana.

Malý zázrak prišiel po roku

Marek sa vrátil domov po šiestich mesiacoch. Na invalidnom vozíku, nerozprával, iba ležal, sedel a pozeral. Po roku dokázal sám pohnúť nohou. Dnes znovu chodí, rozpráva, opäť sa učí čítať, aj keď zatiaľ nevie spojiť písmenká do slabík a viet.

Bez pomoci to nepôjde

Mladý muž si každý deň dáva do tela v domácej posilňovni. Ak by poľavil, hrozil by návrat späť na vozík. Ak sa má Markov stav zlepšiť, na liečenie a rehabilitáciu treba ďalšie peniaze, ktoré však v rodinnom rozpočte nie sú. Bez pomoci to sami nezvládnu.