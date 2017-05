To je smrad! Na zdravý horský vzduch v Tatrách zabudnite!

Mesto už žiadalo od vodárenskej spoločnosti nápravu. „Ten smrad je taký odporný, že ho cítiť aj v zdravotnom stredisku. Trvá to už asi tri mesiace a nikto s tým nič nerobí. Toto sa predsa musí rýchlo riešiť,“ hnevá sa dôchodkyňa Eva Plučinská z Tatranskej Lomnice. Rovnako búrlivo reagovali na nedávnom verejnom zhromaždení aj ďalší obyvatelia. „Naozaj je to nechutné,“ podotýka aj Július Kotoč.

Smrad v Tatranskej Lomnici je zrejme spôsobený prasknutou kanalizáciou. Odpad z nej sa rozlieva po okolí a zasahuje aj do cesty. Najhoršie je, keď naprší. Odpad je všade.

To všetko sa deje v chránenom národnom parku, v blízkosti múzea TANAP-u. Okolo prechádzajú turisti z okolitých hotelov a penziónov. „Nie je to len o zápachu, ale miesto môže byť aj zdrojom nebezpečnej nákazy,“ tvrdí tunajšia lekárnička.

Mesto Vysoké Tatry v tejto súvislosti uviedlo, že už oslovilo zodpovednú spoločnosť. „Posielali sme im naše stanovisko listom,“ povedala Dana Šípková z miestneho úradu. Zástupcovia kanalizácií to popreli. „Doteraz nám nič neprišlo,“ uviedli zamestnanci Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. Kedy tak smrad z Tatier zmizne, nik nevie.