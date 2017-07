Bambi spod Kráľovej hole má ľudí rád: Zachránili mu život

Keď Andrej Šramko našiel pri ceste opustené maličké sŕňa so zlomenou nožičkou, vedel, že samo by dlho neprežilo a čoskoro by sa stalo obeťou nejakej šelmy. Preto ho vzal k veterinárovi a potom k sebe do koliby, kde dostalo mliečko a meno Bambi.