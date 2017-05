Obrovská tragédia zaľúbencov: Slávka zomrela pred očami milovaného Jozefa

Havária s tragickým koncom sa stala v sobotu večer krátko pred ôsmou hodinou. Cez Hontianske Moravce, v smere na Dudince, prechádzal s motorkou Suzuki 40-ročný Jozef. Za ním sedela jeho milovaná partnerka Slávka (37).

V pravotočivej zákrute však zo zatiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde došlo k bočnej zrážke s protiidúcim Mercedesom Benz. Za jeho volantom sedel 37-ročný muž z Jelenca. „Vodiča motocykla previezli do nemocnice v Šahách, no jeho spolujazdkyňa zraneniam na mieste podľahla,“ povedala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Čítajte viac Nešťastné narodeniny: Mladík bojuje o život

Jozef je podľa našich informácií mimo ohrozenia života. Alkohol u vodičov nezistili, polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie.

Slávka bola v Hontianskych Moravciach, kde s Jozefom bývali, veľmi obľúbená. „Je to obrovské nešťastie. Tá nehoda sa stala priamo pred domom jeho brata,“ povedal sused. „Oni sami to mali domov už len nejakých 300 metrov. Oživovali ju viac ako pol hodinu, žiaľ bez úspechu,“ dodal zronene.

Motorku si vraj partneri kúpili asi pred rokom. „Málo ich na nej bolo vídať, väčšinou chodili autom,“ hovorí ich známa. „Je to strašná tragédia, veľmi sa ľúbili. Mali krásny, bezproblémový, vzťah,“ tvrdí s tým, že spolu žili asi 6 rokov.