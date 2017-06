Desivé slová odborníčky: Lucia už raz zabila, môže to urobiť znova!

Jozef († 40) mal nešťastnou náhodou vypadnúť z okna paneláka na žilinských Vlčincoch. O niekoľko minút v tom istom byte dodýchala jeho matka Ľudmila († 80). Tú podľa obvinenia polície dobodala vnučka Lucia (18), ktorá mala mať v čase tragédie vypité.

Smrť dvoch ľudí len prehĺbila nenávisť medzi členmi rodiny. Syna a matku pochovali vo štvrtok na Novom cintoríne v Žiline. Síce v jeden deň a na rovnakom cintoríne, no v inú hodinu a na inom mieste, približne 200 metrov od seba.

Ako sme sa dozvedeli, Jozefa sa rozhodli pochovať skôr, pretože zomrel ako prvý.

Lucia len na pohrebe svojho otca

O tri hodiny neskôr na tom istom cintoríne dali posledné zbohom jeho mame Ľudmile († 80), ktorú podľa polície dobodala 16 ranami nožom vlastná vnučka a Jozefova dcéra Lucia (18).

Tá sa zúčastnila len otcovho pohrebu, keďže dedko Lucie a manžel nebohej Ľudmily jej aj ostatným súrodencom Lucie zakázal prísť na pohreb Ľudmily. Keďže sa vyhrážal smrťou, na oba pohreby dohliadalo niekoľko policajtov. Našťastie sa posledné rozlúčky zaobišli bez incidentov.

Babka bola zmasakrovaná

Od pracovníkov pohrebnej služby sme sa dozvedeli, že stará pani bola taká dokaličená, ako ešte nevideli. „Bolo to hrozné. Ako keby ju nožmi bodali traja svalnatí muži. Bola totálne dobodaná a porezaná aj na tvári. Ešte pár hodín pred obradom sme ju museli dať do poriadku, najmä tvár,“ dozvedeli sme sa.

Lucia sa ocitla na slobode

Policajný vyšetrovateľ obvinil Luciu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Hrozí jej doživotie, no sudkyňa obvinenú prepustila na slobodu. „Súd určil dohľad probačného a mediačného úradníka jedenkrát za týždeň,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská.

Majú z nej strach

Z Lucie majú však strach blízki, susedia, ale aj jej kamaráti. „Z piatka na sobotu bola na diskotéke a poriadne tam pila. Keď je triezva, je normálna, ale keď má vypité, je ako neriadená strela. Vtedy sa jej každý bojí, pretože by dokázala zmlátiť aj stokilového chlapa. Tá sa nezastaví pred ničím a nikým,“ vraví kamarátka Jana.

Treba ju liečiť

Psychológovia však krútia hlavami, ako je možné, že súd ju prepustil na slobodu a nevzal ju do väzby, prípadne na psychiatrickú liečbu. „Alkohol vždy podnieti k väčšej odvahe, pretože normálny človek ťažko zareže sliepku. No keď sa človek dostane do afektu pod vplyvom alkoholu tak môže robiť veci, ktoré by za bežných okolnosti neurobil,“ vraví psychologička Anna Babková.

Treba veriť

Je chybou aj policajtov, že dotyčnej Lucii neverili, že ide spraviť to, čo spravila. Veď vykrikovala, že zabije a potom naozaj šla do bytu a babku podľa všetkého dobodala. Vrátila sa zakrvavená, s nožom v ruke. „Keď povedala, že to ide urobiť, tak jej mali veriť. Ak takému človeku neveríte, tak spraví ten čin. Je potrebné to dievča hospitalizovať a nie ju nechať na slobode,“ uzavrela psychologička. Dodala, že podobný čin môže Lucia opäť spraviť.

Byt sa bude deliť

V jednoizbovom byte bývala Ľudmila so synom Jozefom. Keďže otca mali deti radi, často ho navštevovali. Lucia a jej súrodenci bývajú u starých rodičov z maminej strany.

Kto teraz získa byt na Vlčincoch, v ktorom prišla babka o život, je otázne. Denník Plus JEDEN DEŇ zistil, že jednoizbový byt by sa mal deliť na päť časti medzi rodinu nebohej.