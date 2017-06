Odborníčka na trestné právo a dopravný analytik: Policajti konali v zmysle zákona!

Rektorka Akadémie Policajného zboru LUCIA KURILOVSKÁ hovorí, že policajti reagovali adekvátne a presne tak, ako hovorí litera zákona. „Ak osoba po výzve nereaguje a predstavuje určité nebezpečenstvo pre život, zdravie, majetok iných osôb, môžu použiť služobné zbrane. Vždy sa má strieľať tak, aby nebol ohrozený život a zdravie ľudí v aute alebo okolo,“ vysvetľuje odborníčka.

Varovné výstrely mali byť podľa nej namierené do vzduchu. Ak vozidlo nezastaví, môžu mieriť aj na pneumatiku, aby znemožnili jeho ďalší pohyb. Podľa dopravného analytika JOZEFA DRAHOVSKÉHO musí vodič počítať s tým, že ak nezastaví na výzvu hliadky ani na varovné výstrely, dôjde k ostrej streľbe.

„Varovné výstrely sú vždy do vzduchu alebo do nejakej prekážky, kde nehrozí zranenie. Ostré výstrely na vozidlo sa používajú najskôr na pneumatiky, aby znemožnili jazdu, a potom na vodiča, prípadne na iné osoby,“ hovorí. Mladým ľuďom odporúča dobre si rozmyslieť, s kým si sadnú do auta. „Ak vedia, že má vodič zákaz jazdiť alebo je pod vplyvom alkoholu, tak je to nezodpovednosť,“ dáva jasný odkaz.