Odborník o páde vrtuľníka v Prešove: Piloti nie sú vinníci!

Za dva roky sa na Slovensku zrútilo päť helikoptér. Prečo je tých nehôd tak veľa?

Tých nehôd je naozaj extrémne veľa. Latentná bezpečnosť je extrémne nízka. Krajiny ako Švajčiarsko alebo Rakúsko, ktoré majú len o niečo viac obyvateľov, lietajú omnoho viac hodín na všetkých typoch a všetkých kategóriách lietadiel a nemajú také množstvo nehôd. Letecké nehody sa stávajú, ale u nás je ich počet a hlavne počet nehôd v štátnom letectve alebo pri záchranných činnostiach veľmi veľký na nízky nálet. Tu už je čas pozrieť sa na hĺbkové príčiny, a nie bezprostredné dôsledky.

Majú teda piloti u nás nalietaných málo hodín?

To je kombinácia faktorov týkajúcich sa personálneho obsadenia štátnych letectiev. Pri pilotoch je to záležitosť ich výberu, prípravy, údržby, je to záležitosť ich výcviku a celkových náletov. A keď sa tieto faktory skombinujú, tak zo štatistík, ktoré mám k dispozícii, vyplýva, že potenciál toho, že sa stane letecká nehoda, sa prudko zvyšuje. Potom, samozrejme, pre laickú verejnosť je na vine pilot. Lenže v skutočnosti tie príčiny sú charakteru nezvládnutého manažmentu. V tomto prípade nezvládnutého manažmentu priamo na ministerstvách a na ich podriadených zložkách, ktoré tieto štátne letecké prostriedky prevádzkujú.

A pri tomto konkrétnom type?

Letka ministerstva vnútra má dva kusy vrtuľníkov Bell 429. Pri tomto extrémne malom počte strojov vy máte de facto štyroch pilotov. To je neuveriteľne málo na to, aby mohli byť kvalifikovaní inšpektori, aby mohol byť kvalifikovaný personál na prípravu štandardných prevádzkových postupov, na to, aby boli dôkladne vypracované výcvikové postupy atď. Tam je kvalita vylúčená. Jednoducho, štátne letectvo u nás má filozofiu amatérskeho lietania. Fungujú akoby na princípe aeroklubov. Toto treba riešiť.

Akými systémovými opatreniami by sa teda tento amaterizmus dal riešiť?

Na to sa nedá odpovedať jednou vetou. Pripravujem hĺbkovú analýzu na knižné vydanie. Nechcem povedať, že jednotliví ľudia na ministerstvách alebo v úradoch sú zlí. Tu chýba komplexný prístup tzv. totálnej kvality. To je niečo ako v medicíne. Každý z nás môže byť chorý. Aby ste mohli liečiť chorobu, musíte pomenovať symptómy a stanoviť správnu diagnózu. Tá choroba má nejaký komplex prejavov. Keď ich identifikujete a správne určíte, o akú chorobu ide, potom môžete zvoliť, čo bude najlepšie na jej liečbu. Na toto sa treba tiež pozrieť z komplexného pohľadu, lebo to, čo existuje v letectve na Slovensku, civilnom aj vojenskom, má už všetky príznaky epidémie.

Prejavmi epidémie sú aj čoraz častejšie havárie?

To sú dôsledky. Prejavmi môžu byť nedostatočný výcvik, nedostatočné lietanie, neskúsený personál, štátny letecký dozor nie je kvalifikovaný alebo dostatočný na to, čo si situácia vyžaduje, atď. Nehody sú už len vrchol ľadovca. Je to, akoby loď plávala cez more, v ktorom je množstvo ľadovcov a tie sú skryté, iba občas vidno ich vrcholky. Pláva tade velikánskou rýchlosťou za veľmi nízkej viditeľnosti, čo sú v podstate symptómy. A potom sa zrazu čudujeme, keď narazí a potopí sa.

Patrí k tým symptómom aj odchod skúsených pilotov?

Áno, personálna naplnenosť je jedným zo symptómov. Stabilizácia personálu by mala byť jedným z opatrení. Súvisí to prirodzene aj s odmeňovaním personálu, ktorý lieta v štátnom letectve. Vojenskí piloti, štátni piloti, ale aj odborníci v oblasti štátneho leteckého dozoru sú slabo platení v porovnaní s tým, čo dostávajú profesionáli v leteckých spoločnostiach. To všetko treba riešiť ako súčasť problémov.

Piloti, ktorí havarovali v Prešove, však boli skúsení, jeden mal nalietaných tisícky hodín....

To je ďalší problém - keď zavádzate nový typ, na ktorý máte málo pilotov, a dáte naň aj skúseného pilota, ktorý lietal na inom type s úplne iným prístrojovým vybavením. Napríklad ex-sovietska technika sa správa inak ako západná technika. Ten pilot teda mohol mať nalietaných pár tisíc hodín, ale na inej kategórii techniky.

Prirodzene, komisia bude skúmať všetky faktory, ako jeho výcvik prebiehal a či náhodou nebolo treba viac času. Toto my nevieme a toto by mali skúmať odborníci a možno budeme musieť prizvať veľmi skúsených odborníkov, ktorí majú na tomto type nalietaných veľa hodín, ale sú zo zahraničia. Z piatich nehôd tohto typu sa totiž dve stali na Slovensku To je niečo, pri čom nám už musí blikať varovná kontrolka.

A je tento typ spoľahlivý? Aký je spoľahlivý výrobca?

Bell 429 je veľmi spoľahlivý typ, na to dávam garanciu. Rovnako však aj ruské typy sú spoľahlivé, keď sa prevádzkujú kvalifikovane, keď majú piloti dostatočné nálety, keď ľudia majú už dostatočnú skúsenosť na type. V tomto smere je však veľmi dôležitý faktor, ktorý ja nazývam organizačná kultúra. A tá je u nás veľmi nezdravá.

Tie vrtuľníky lietajú vo svete v zdravých organizačných kultúrach a lietajú veľmi bezpečne, pokiaľ sú splnené kritériá, že spoločnosť alebo inštitúcia, ktorá ich prevádzkuje, sa správa podľa určitých princípov. Vtedy sa lieta bezpečne. Tie princípy sú: získanie skúseností, ich uplatnenie, ich kontrola a zároveň tam musia byť formálne veci, že má kto pretaviť skúsenosti do štandardných prevádzkových postupov. Pri štyroch pilotoch je to vylúčené.

Mohol pri nehode zohrať rolu aj fakt, že hasiči boli v podvese? Mohlo to v kritickej chvíli zmeniť napríklad ťažisko?

Nie je to vylúčené. Vyšetrovanie ukáže, či to nemalo vplyv. Určite sa bude skúmať aj vplyv počasia, a to aj vo väzbe na to, čo práve trénovali. Evidentne tam bol pomerne čerstvý vietor. Ale tam mohol byť aj ďalší meteorologický faktor, ktorý sa nazýva rotorové prúdenie. Vietor fúkal totiž z juhovýchodu, zo smeru, kde sú kopce. A toto rotorové prúdenie sa prejavuje v pomerne veľkej vzdialenosti. Aj toto je faktor, ktorý by mala komisia skúmať a ktorý mohol zohrať určitú úlohu, ale určite v kombinácii s inými faktormi.

Takže príčinou nehôd býva kombinácia viacerých faktorov?

Ak sa potom dozvieme, že na vine bolo počasie alebo že na vine bol vietor, tak už dopredu oznamujem, že to je totálny nezmysel. Keď mi niekto potom povie, že na vine bolo slnko, na vine bolo počasie, na vine boli prístroje... To je amaterizmus. Keď to potom ešte niekto, nejaký politik takto prezentuje na verejnosti, je to podvod na verejnosti.

Lebo my platitelia daní ho neplatíme za to, aby nás klamal, podvádzal. Nechcem, aby to vyznelo, že kritizujem. Konštatujem určité faktory, symptómy. Nehovorím záver, ktorý konkrétny reťazec faktorov pôsobil pri tejto nehode. Toto sa má zisťovať pri vyšetrovaní a má sa to zisťovať v celej komplexnosti a to sa u nás nie vždy robí.

Ako by malo prebiehať vyšetrovanie?

Letecká nehoda sa nesmie vyšetrovať prokurátorsky, nesmie sa vyšetrovať politicky. Musí sa vyšetrovať odborne, aby sme sa z nej poučili. Lebo my máme v štátnom letectve časované bomby. Musíme urobiť opatrenia na to, aby sa zabránilo nehode alebo katastrofe. Je rozdiel medzi leteckou nehodou a katastrofou, toto už bola katastrofa, pretože zahynuli dvaja ľudia.

Títo hasiči boli obete, ale aj tí piloti, ktorí sú zranení, sú obete. Stále máme tendenciu veriť tomu, že pilot je príčina, pilot je vinník. Hľadáme vinníkov. Pritom pri leteckých nehodách nesmieme hľadať vinníkov, dokonca na to nesmieme pristupovať prokurátorským prístupom, vyšetrovať to ako trestný čin. Tam evidentne nebolo niečo zámerné, veď oni sa nechceli zabiť. Ale nebude vhodné robiť závery. Treba nechať komisiu pracovať, ale treba vyvíjať tlak verejnosti aj na to, aby sa dovyšetrovali aj predchádzajúce nehody, ktoré sa tiež uzavreli príliš jednoducho.