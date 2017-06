Opatrovateľka Veronika a rodina Kristiánka: Nové skutočnosti!

Babysitterka z Kysúc tvrdí, že práca v slovenskej rodine Dankovcov bola pre ňu každým dňom ťažšia, vraj bola napomínaná a sledovaná. „Povedala som si, že v tomto dome už nechcem ostať ani deň,“ vysvetľuje.

Dajte si pozor na túto OPATROVATEĽKU detí! Manželom Dankovcom spôsobila nočnú moru

Dankovcom vraj povedala, že chce odísť, tí ale mali v rukách pracovnú zmluvu. Poslednou kvapkou podľa mladej babysitterky bolo, že za ňou prišiel otec Kristiána do izby. „Povedal mi: „Už si určite dlho nemala sex čo keby sme si spolu užili.“ Zároveň dodáva, že po nasledujúcej hádke sa na ďalší deň ráno zbalila a utiekla. „Už som bola vážne zúfalá,“ napísala Veronika.

Slováci pracujúci v zahraničí: Povedali natvrdo, čo si myslia o návrate domov!

Opatrovateľka nevysvetlila, či vzhľadom na situáciu bol správne nechať maličkého Kristiána v dome samého. Kysučanka sa tiež nevyjadrila k údajnej krádeži, keď Dankovcom mali zmiznúť úspory i veci v hodnote 5-tisíc libier. Zatiaľ nereagovala ani na údaje vo svojom životopise, kde sa prezentuje ako vyštudovaná pedagogička.

Ivana Danková (30), mamička malého Kristiánka tvrdí, že v rodine nebol s Veronikou problém a v dome vládla priateľská atmosféra. „Nikdy nám ani len slovkom nenaznačila ze sa jej niečo nepáči a že by chcela odísť.“

Kam cestujú Slováci najčastejšie na dovolenku? Chortvátsko to veru nie je

Podľa Ivany sa nekonala ani žiadna hádka Veroniky a jej manžela. Opatrovateľka im vôbec nepovedala, že odchádza a Kristiánko ostane v dome sám. „Ešte ráno, keď už sme boli s manželom na ceste do práce nám Veronika napísala, čo chceme na obed,“ podotkla Ivana. Veronikinu správu doložila denníku Plus JEDEN DEŇ aj záznamom. Ivana absolútne vylučuje, aby jej manžel chcel po Veronike sex. „Pavol je milujúci manžel a otec, nikdy by neohrozil šťastie a spokojnosť rodiny,“ ohradila sa razantne Ivana.

Podľa našich informácií, opatrovateľka Veronika mala už odletieť z londýnskeho letiska. Vraj ju tam mal čakať policajt, no dievča sa na miesto nedostavilo. Zrejme jej tak prepadla rezervovaná letenka.

Zvodná Šarišanka v sexi krojovanej bielizni: Tej jednoducho neodoláte!

Slovenské orgány zatiaľ oficiálne informácie k prípadu nemajú. „Zastupiteľský úrad SR v Londýne v predmetnej veci nekontaktovala žiadna zo zúčastnených strán,“ napísal Plus JEDEN DEŇ tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí. Ministerstvo zároveň dodalo, že záležitosť je výlučne v kompetencii britskej polície. „V prípade záujmu môžu občania veľvyslanectvo SR kontaktovať a pri sprostredkovaní právnej pomoci im radi pomôžeme,“ informoval nás rezort.