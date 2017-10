Petíciu podpísalo viac ako tisíc ľudí: Ostane nakoniec most v Žiline - Vraní stáť?

Obyvatelia Vrania si tak môžu nateraz vydýchnuť. V januári 2021 by sa však mala začať výstavba úseku diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a most odstránia. Dovtedy za jeho užívanie bude diaľničiarom platiť mesto a župa. Most vo Vraní totiž slúži aj ako obchádzková trasa.

„Demontáž mostov by znamenala 3 000 áut denne priamo medzi ich domami. Som rád, že sa nám podarilo obyvateľov Vrania a okolitých obcí ochrániť,“ povedal nám poslanec Martin Kapitulík.

Most postavili pred dvoma rokmi a zmenil katastrofálnu dopravu. Cesta do Vrania je taká úzka, že prejsť po nej má problém aj autobus. Obyvatelia Vrania bojovali za most a spísali petíciu, pod ktorú sa podpísalo viac ako 1 000 ľudí.