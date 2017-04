Po tragédii v lese ostala zúfalá Ľudmila (26) sama s dvomi malými deťmi: Nemám ani na podnájom

V ten tragický deň tohto roku sa chlapi vybrali do lesa nad Ľuborečou pri Lučenci chystať drevo, ktoré potom chceli predávať, aby mali ich rodiny z čoho vyžiť. Keď už mali naloženú vlečku, traktor sa prevrátil a Martina zavalil. Mladý muž pod ťažkým kolosom vydýchol naposledy.

Ďalšia obeť dopravnej nehody († 46): Vodič nezvládol riadenie, o život pripravil matku svojich troch detí!

Ľudmila odvtedy celé týždne plače, neje, nechce ani lieky. Nešťastná žena hľadá odpoveď na otázku, prečo musel byť osud krutý práve k nej a jej malým nevinným deťom.

„Neviem, čo si mám počať. Ostala som na svete sama a bezradná. Bývali sme v podnájme v dome v inej obci, no tam som ostať nemohla, lebo nemám na to peniaze. Neviem, ako sama uživím deti, nieto ešte platiť podnájom,“ hovorí smutne Ľudmila.

Obrovská strata pre ľudové umenie: Legenda folklóru navždy odišla!

Pomocnú ruku jej v najťažších chvíľach podala rodina. Martinova mama prichýlila Ľudmilu aj vnúčatká u seba.

Smutná rozlúčka s Michaelou († 21): Cintorínom sa niesli zúfalé vzlyky!

„Presťahovali sme ich k nám do rodinného domu v Želovciach. Vyčlenila som im obývačku. Majú tu len posteľ, postieľku a do skríň si dali všetky svoje veci,“ opisuje matka mŕtveho Martina Aniko Pavlová (54). Deti sa neustále pýtali, kde je ocko. „Napokon sme sa rozhodli im povedať krutú pravdu, že ich otecko je anjelik v nebíčku,“ vraví Ľudmila.

Masaker na R1: Neosvetleného cyklistu prešlo niekoľko áut!

Aby Martinka a Adamko aspoň trochu zabudli na to, že stratili ocka, dali ich do škôlky v Želovciach. Medzi deťmi sa trochu rozptýlia, no aj tak neustále spomínajú na ocka a pýtajú sa, či sa naozaj nevráti domov. Nešťastná Ľudmila napriek smútku v srdci musí rozmýšľať, ako sama uživí celú rodinu. Dostáva rodičovský príspevok a prídavky na deti, čo je mesačne 250 eur.

Príbuzní nebohej Márie: Prečo nám toto farárka urobila?

FOTO Rodina Daniela (†18), ktorý zomrel pri nehode džípu: Prekvapujúce slová o vodičovi Slávovi (18)!

Ako z toho majú vyžiť, to si nevie ani predstaviť. Navyše na rodičovskej dovolenke bude len do júna, potom ju čaká hľadanie práce. „Od júna by som sa chcela zamestnať ako predavačka, lenže v tomto regióne je to s prácou a pracovnými ponukami veľmi slabé,“ obáva sa sklamania, či ju ako mamičku malých detí niekto zamestná. Ľudmila bola v Sociálnej poisťovni vybavovať sirotské dôchodky.

Terezku márne hľadajú už 14 rokov: Susedia prezradili šokujúce tajomstvo!

„Povedali mi, že sirotské dostanem najskôr o tri až štyri mesiace. Nárok na vdovský dôchodok vôbec nebudem mať, keďže sme žili ako druh a družka, nie ako manželia,“ vysvetľuje.

Mladá žena napriek všetkému verí, že sa jej podarí postarať sa o deti a časom sa postaviť na vlastné nohy. Pomoc by potrebovala nielen na vlastné bývanie, ale aj stravu a oblečenie pre deti. Zo štátnych rodinných dávok im dnes len horko-ťažko vyjde na jedlo a najnutnejšie potreby na celý mesiac.

Matka opitej vodičky zodpovednej za smrť Michaely: Dcéra zničila obe rodiny

Smrť mladej novinárky: Jej príčiny vás šokujú!