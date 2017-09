Pod Urpínom robia poriadky: Ako sa zbavia ďalšej nelegálnej skládky?

„Vďaka získanej dotácii z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR v objeme 39 000 eur sa už v týchto dňoch intenzívne pracuje na likvidácii stoviek ton nahromadeného odpadu v mestskej časti Senica na Cementárenskej ceste. Projekt počíta s finančnou spoluúčasťou mesta vo výške približne 12 000 eur,,“ informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

Mimorozpočtovými zdrojmi z rezortu životného prostredia v sume 70 000 eur sa podarilo odstrániť viac ako 700 ton odpadu už vlani v lokalite Na Hrbe. Z päťdesiatročnej čiernej skládky sa odviezli kuchynské spotrebiče, nábytok, matrace, koberce, tehly a pod. Tony rozličného odpadu budú čoskoro minulosťou aj na Cementárenskej, v blízkosti Selčianskeho potoka a obydlí rómskej osady.

„S odstraňovaním čiernej skládky sa začalo už v minulom týždni a do dnešného dňa sa podarilo vyviesť takmer polovicu z odhadovaných 550 ton. Na celej ploche siaha odpad do výšky v priemere pol metra, miestami takmer dva. Keďže sa hromadil dlhodobo, je premiešaný so

zemou a nedá sa vytriediť ani recyklovať,“ objasňuje Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

Na ploche 750 metrov štvorcových sa počíta s mechanickým zberom odpadu, jeho uložením na riadenú skládku, rozhrnutím rekultivačnej zeminy a následnou výsadbou zelene. Práce by mali byť ukončené do konca novembra 2017.

„S tvorbou čiernych skládok má problém snáď každá samospráva a ich odstraňovanie je finančne náročné. Na tieto účely spoločne s celomestskou akciou Za krajšie mesto v mestskom rozpočte každoročne vyčleňujeme financie vo výške 50 000 eur. Hoci sme úspešní aj vo výzvacha vďaka mimorozpočtovým zdrojom sa nám darí nelegálne hromadený odpad likvidovať, neprispôsobiví obyvatelia veľakrát za krátky čas nanosia ďalší.

Verím, že už čoskoro budeme môcť identifikovať pôvodcov čiernych skládok inštalovaním kamier a monitorovaním týchto lokalít,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.Od začiatku roka odstránili aktivační pracovníci a zmluvné spoločnosti viac ako 50 ton

komunálneho odpadu na Podlavickej ceste, pri Malej železničnej stanici, za garážami na Karlove, v okolí zariadenia Prístav na Fončorde, v bývalom areáli práčovní v Majeri, na Pršianskej terase, Laskomerskej ceste a iných.