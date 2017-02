Po škandáloch v martinskej nemocnici ďalší pacienti nekompromisne tvrdia: Za naším trápením je zdravotníčka Dana

Martinskú nemocnicu stíha jeden škandál za druhým. Začalo sa to prípadom Adama († 23), ktorý mal v tejto nemocnici umierať za neľudských podmienok. Jeho príbeh však nebol jediný. Aj Nikola († 25) sa rovnako ako Adam liečila na hematologickom oddelení. Obaja zažili necitlivý prístup zdravotných sestier. Preto Nikolina mama podať sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Hovoria o jednej zdravotnej sestre

„Na základe podnetu vykonáva úrad dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To znamená, že dohľad ešte nie je ukončený. Úrad zistí, či poskytovateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi,“ informovala nás hovorkyňa úradu Andrea Pivarčiová. Adamova matka Alica (48) opísala, čím všetkým strašným musel jej syn na oddelení prejsť. Aj ona hovorila najmä o jednej zdravotnej sestre, ktorá sa podľa nej správa k pacientom zvlášť necitlivo. Keď vraj Adam zostal po troch týždňoch sám v izbe, spomínaná sestra mala v ten deň nočnú službu.

Otes s rovnakou diagnózou

„Z nevysvetliteľného dôvodu mu zodvihla bočnice na oboch stranách postele, čím mu znemožnila vykonať malú potrebu do močovej fľaše. Na jeho opätovné zvonenie nereagovala. V noci mi Adam zúfalý a s plačom volal, že už šesťkrát zvonil a nik neprišiel,“ smutne spomína pani Alica.

Pred šiestimi rokmi na tomto istom oddelení a v tej istej izbe zomrel aj jej otec, ktorý mal rovnakú diagnózu ako jej syn. „Už vtedy som sa stretla s podobnými problémami, aké sú tu aj teraz. Vtedy som to, žiaľ, neriešila. Je zarážajúce, že po toľkých rokoch sa nezmenilo nič k lepšiemu, skôr naopak. Je smutné, že nemocnica zamestnáva personál, ktorému nehovorí nič empatia a ľudský prístup,“ dodáva skormútená žena. Aj ona, aj ďalší pacienti hovoria, že na oddelení je jedna obzvlášť necitlivá sestra. Má sa volať Dana. Snažili sme sa ju nájsť, oslovili sme i vedenie nemocnice, aby nás s ňou skontaktovalo. Nech sama vysvetlí sťažnosti pacientov a povie, ako to bolo. Hovorkyňa nemocnice nás odbila, že to nie je možné. Prisľúbila nám písomné stanovisko, no do uzávierky nám ho neposlala.

Čítajte viac Prospekt krematória a modrá mešita: Aj toto chceli vidieť turisti v Bratislave

Ideme inou stranou cesty

Keď sme po sestre Dane pátrali na vlastnú päsť, dozvedeli sme sa zaujímavé informácie. Má ísť o rozvedenú ženu, ktorá má 8-ročného syna. Nič dobré nám o nej nepovedali ani jej susedia. „Radšej si ju vôbec nevšímame. Keď ju vidíme, ideme inou stranou. Ani z očí jej nič dobre nepozerá,“ tvrdili nám. „Že sa neľudsky správa k pacientom, sme sa dozvedeli až z vašich novín. Tu ju nikto nevolá inak ako Kleopatra,“ dodala mladá žena, ktorá dotyčnú zdravotnú sestru pozná.