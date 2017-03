Pozdravy, ktoré sa nechytajú na esemesky: Vianočné pohľadnice tiež prešli rôznymi trendmi

„Vystavené sú pohľadnice sme roztriedili podľa ich vydania. Najstaršie sú zo šesťdesiatych rokov minulého storočia. Príjemným prekvapením sú vianočné pozdravy, ktoré nám namaľovali žiaci špeciálnej základnej školy v Ilave,“ priblížila hovorkyňa zámockého múzea Petra Gordíková.

Vystavené pohľadnice ukazujú, ako sa rokmi menili trendy. Od zobrazovaní vianočných zátiší a zasnežených krajiniek, v deväťdesiatych rokoch pribudli motívy so Svätou rodinou až po vianočné pozdravy, na ktorých sa začal objavovať aj Santa Claus.

To, že okúzľujúci vianočný pozdrav môže byť aj výsledkom dobrého nápadu a šikovných rúk, svedčí rozkladacie leporelo s motívom Bojnického zámku.

„Zabúdame posielať vianočné pohľadnice, väčšina ľudí to odbije esemeskou alebo mailom. Výstava by mala prispieť k tomu, aby sme sa to opäť naučili,“ uzavrela Gordíková.