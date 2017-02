FOTO Keď zbadáte Grétu, neuveríte vlastným očiam: Poznáme tajný recept na chudnutie!

Z tínedžerských 53 kíl pribrala na 90 kíl. Až jedného dňa, 6 týždňov po druhom pôrode, si povedala "Dosť!" a dala sa na boj.

„Predtým som bola veľmi chudá, takže som bola z mojej váhy aj postavy po tehotenstve veľmi rozčarovaná. Pribrala som vyše 25 kilogramov. Okrem toho, že som musela meniť komplet celý šatník, necítila som sa fyzicky vôbec dobre,“ hovorí Gréta.

„Mala som vtedy úplne iné myslenie. Cítila som sa o 30 rokov staršia, obliekala som si len tepláky a voľné veci.“

Dokonca nechcela ani chodievať von. „Stala sa zo mňa mama na materskej dovolenke, ktorá miluje svoje deti, ale vo vnútri je zo seba nešťastná. Telo som mala zničené, prsia obrovské a telo samé strie.“

Zmena nastala po šestonedelí. Upravila a naplánovala si stravu a skúšala cvičiť podľa videí na internete.

„Išlo to veľmi ťažko, plakala som aj pred manželom, nevládala som a hovorila som mu, že ja už navždy ostanem takáto.“

Hlavný štartér veľkej zmeny bola úprava stravy a dodržiavanie pitného režimu, vďaka čomu schudla prvých 15 kíl.

„Veľa som čítala a vedela som, že najdôležitejšie je nehladovať a mať pestrú stravu. Mne nešlo o chudnutie takým spôsobom, že minimalizovať príjem kalórií a vyhladovať sa. Išlo mi o to, aby bolo moje telo zdravé, plné života a elánu. Základné pravidlo bolo, že šesť dní som prísne dodržiavala naplánovaný jedálniček, tvorený primárne bielkovinami, zeleninou, ovsenými vločkami a ovocím. Polievky som jedla každý deň, ale boli väčšinou zeleninové a bez múky. V nedeľu som si dopriala aj hranolky a vyprážaný syr,“ objasňuje s úsmevom.

Bola to pre ňu aj skúška pevnej vôle, lebo manžel má rád rezne. Začala sladiť medom, prísne dodržiavať pitný režim a pije minimálne 4 litre vody z vodovodu denne.

Dokonca pečie aj torty a veľakrát takmer neodolá, no má pevnú vôľu. „Keď potrebujem zhrešiť, tak si dám tmavú čokoládu. Za 21 mesiacov som zišla na 64 kíl, lebo som vedela, čo chcem. Mala som v hlave motiváciu, chcela som byť príťažlivá pre manžela, páčiť sa sama sebe, keď sa pozriem do zrkadla,“ hovorí mladá žena a prezrádza aj svoju najväčšiu motiváciu.

„Boli ňou jedny rifle, ktoré som nosila pred tehotenstvom a povedala som si, že ich ešte niekedy v živote budem nosiť a ja ich už aj nosím.“

Gréta už nechce ísť viac s váhou dole. „Mám teraz 64 kíl. Váhu už neriešim, chcem nabrať svaly. Chodím pravidelne aj do ženského fitka. Som hrdá na to, že sa mi podarilo priviesť na svet dve deti. Základom tohto chudnutia bolo, že som všetko robila pomaly a trpezlivo. Ženy chcú dosiahnuť všetko rýchlo, a to nie je dobre,“ dodala Gréta z Lučenca.