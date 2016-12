PRÁVE TERAZ Ľudia visia na pokazenej lanovke: Hasiči a Horská služba sú už na mieste!

Hasiči sú už na mieste, rovnako aj záchranári z Horskej záchrannej služby, ktorí ich po jednom zlaňovali! Podľa našich informácií sa lanovka úplne zastavila a nejde ani núdzový pohon. Na mieste je momentálne 10 hasičova č kusy hasičskej techniky. Našťastie ľudia sú kľudní a nerobia žiadnu paniku.



Vo výške je uväznených asi 104 ľudí. "V týchto cvhíľach je polovica lyžiarov dole, takže do pol hodiny by sme mali mať v bezpečí aj ostatných. Je pripravený prázdny bufet, kde ich ošetria zdravotníci a dostanú občerstvenie a teplý čaj," povedal pre Plus JEDEN DEŇ Rastislav Mašlonka z lyžiarskeho strediska. Podľa jeho slov, sa na lanovkách nachádzali aj deti, podľa prvotných informácií by nemal byť nik zranený.