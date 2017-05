Super tipy na predĺžený víkend: Toto si predsa nenecháte ujsť!

Krásne modelky a slávna návrhárka na Liptove

Vyše sto modelov a 12 krásnych modeliek. V Liptov Aréne čaká na návštevníkov v sobotu o 18. hodine poriadna dávka nádhery a zábavy. V žiari reflektorov sa bude niesť šou s názvom Dreams pod vedením prvej dámy slovenskej módy Lýdie Eckhardt. Tá predstaví svoju novú kolekciu jar/leto 2017 aj spolu so svojimi dvornými hviezdami. Publiku sa tak predstaví napríklad moderátorka Diana Hágerová, Angolčanka Mara Lukama, či modelka Martina Torkošová. V Liptov Aréne pôjde o vôbec najväčšou kolekciou čo do počtu modelov za celú prehliadkovú históriu Lýdie Eckhardt. „Prehliadka je samozrejme o prehliadke, ale nebudú chýbať zaujímaví umelci ako skupina Mirror Family, speváci Ricco a Claudia, či tanečná skupina Kimbombos Dancegroup. Téma, ktorá sa nesie celou prehliadkou je pre všetkých veľmi priaznivá, lebo budeme nielen snívať, ale aj plniť si sny.

Sny, o ktoré ma mnohí žiadajú v listoch, e-mailoch, či pri osobnej komunikácii. V sále budú sedieť ľudia, ktorí si vysnili účasť na tejto prehliadke, za scénou si budú plniť sen dievčatá, ktoré chceli zažiť atmosféru v zákulisí, či odfotiť sa s účinkujúcimi. Na móle uvidíme slečny, ktoré sa aspoň raz túžili prejsť po našom móle,“ prezradila Lýdia Eckhardt.

Motorkári už štartujú silné stroje

Motorkári pozor! Sezóna dvojkolesových strojov štartuje na Liptove úž túto sobotu. Podujatie pod názvom Prvá míľa začne napoludnie na Námestí osloboditeľov spanilou jazdou. Zraz drsných chlapov a zaiste aj krásnych žien v kožených odevoch však bude už o hodinu skôr. Priaznivci si tak okrem zvuku strojov budú môcť poprezerať motorky azda každého druhu. Jazdci sa následne poberú v smere Hybe, Východná, Važec, až do Štrby. V cieľovom mieste pred jedným z hotelov im následne motorky vysvätí kňaz. Očakáva sa príchod najmenej stovky jazdcov.



Košice sa zmenia na Benátky

V rámci programu Dní mesta Košice nemôžu chýbať Košické Benátky - netradičná súťažná prehliadka vlastnoručne vyrobených plavidiel plná zábavy, humoru, pútavého programu a nafukovacích atrakcií s animáciami pre deti. Zabávať návštevníkov budú autori plavidiel - Lobo, Anna Gaja, Mimoni Dance Show, DJ Pepo, Bongoman Elizz a ďalší.

v sobotu 6. mája o 19:30 hod. Nad Jazerom v Košiciach.

Najlepší guláš uvaria na východe

V pondelok 8 mája od 8 hodiny každý kto navštívi nádvorie Katovej bašty v Košiciach neodolá lákavej vôni. Budú sa vám zbiehať slinky. Uskutoční sa tradičná gastronomická súťaž družstiev o najlepší Košický guláš.

V uličke remesiel je pripravený bohatý program pre deti. Známu uličku opäť oživia tradiční remeselníci a ich handmade výrobky. Dvere do svojich dielní a kuchýň pre vás otvoria bylinkárka, stolár, umelecký kováč, brašnár-obuvník i keramikár.

Na prvú jazdu aj s farárom

Motorkári sa pred rímskokatolíckym kostolom v Iži pri Komárne stretnú v sobotu 6. mája na už 6. ročník podujatia pod názvom Svätenie motoriek. Po tom, ako im kňaz napoludnie vysvätí ich tátošov sa od 13.00 hod vyberú na spoločnú jazdu dlhú asi 33 km s cieľom v komárňanskom Clubhouse Children Of Heaven, kde na účastníkov výjazdu čaká občerstvenie v podobe gulášu a kofoly.



V Humennom bude čapovať pivo Švejk

Tohtoročný prvý májový víkend bude v Humennom patriť pivu. Na Švejkových pivných dňoch budete môcť vychutnať viac ako 50 druhov pív domácich i zahraničných. Stánky s pivom budú otvorené na námestí pred Domom kultúry od piatku do nedele od 10:00 do 22:00 h. Nebude chýbať tradičné narazenie suda a pestrý kultúrny program. Podujatie je súčasťou osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné a vstup na ne je zdarma.



Baloľatá budú liezť ostošesť

Nákupné centrum Europa SC sa v prvú májovú nedeľu 8 mája od 15 hodiny stane dejiskom obľúbených pretekov lezúňov už po ôsmykrát. Svoju vytrvalosť a sily si zmerajú všetky bábätká, ktoré dovŕšili v deň podujatia maximálne 1 rok.

Na ceste za vytúženým víťazstvom ich budú povzbudzovať na päťmetrovej trati ich rodičia, ktorí môžu svoje ratolesti motivovať rôznymi predmetmi. Úlohou 7 – 12 mesačných detí, ktorých úlohou bude štvornožky prejsť vyznačený 5 – metrový úsek za čo najkratší čas. V týchto pretekoch hrajú významnú rolu aj rodičia pretekárov, ktorí majú povolené k motivácii svojich detí použiť rôzne predmety.

Majáles v betliarskom kaštieli

Cez víkend sa pri kaštieli uskutoční kvetinový trh, koncert skupiny Retro Music Band. V nedeľu bude bezplatný vstup do kaštieľa. Múzeum bude otvorené aj v pondelok. Slovenské národné múzeum pripravilo pre návštevníkov kaštieľa Andrássyovcov v Betliari od 6. do 8. mája podujatie pod názvom Majáles. Pripravili obľúbený kvetinový trh priamo pri kaštieli. Návštevníkov čaká príjemná jarná nálada i zruční remeselníci.

V sobotu popoludní o tretej bude koncertovať skupina Retro Music Band z Rožňavy. V nedeľu 7. mája bude bezplatný vstup do kaštieľa. Kaštieľ bude otvorený aj v pondelok ôsmeho mája.