EXKLUZÍVNE Zneužitá školáčka Veronika (10): Čo odkazuje jej mama násilníkovi Marekovi

Školáčka prežila minulú stredu obrovskú hrôzu. Marek ju cestou z kostola vzal do auta, obchytkával ju, a keď sa bránila, zbil ju a sexuálne zneužil. Dobité dievčatko hľadalo pomoc u policajtov, tí však jej volanie ignorovali či podcenili. Tieto otrasné zážitky z jej spomienok len tak nevymiznú. Je už síce na tom lepšie, preto ju včera prepustili z nemocnice v Trstenej domov.

Nešťastná mama Katarína (29) je rada, že má svoje dievčatko zase pri sebe. Dobre však vie, že ju čakajú ešte mnohé ťažké chvíle. Priznala to, keď sme sa s ňou včera stretli. „Som rada, že je dcérka doma. Chceme na všetko zabudnúť, ale bude to pre nás ťažké. Toho človeka nepoznáme. Neviem, prečo niečo také strašné urobil mojej dcérke. Zaslúži si vysoký trest,“ vyznala sa zúfalá Katarína. Jej obavy potvrdzujú aj odborníci.

„Je veľmi potrebné, aby dievčina na ten deň zabudla, no nepôjde to tak rýchlo,“ vraví psychológ František Skokan. „Trauma súvisiaca so sexuálnym zneužitím je obrovským zásahom. Je možné predpokladať negatívny vplyv na celkový osobnostný vývoj dievčaťa,“ hovorí klinická psychologička Katarína Petrová. Marka obvinili zo sexuálneho násilia, hrozí mu 15 rokov za mrežami. Policajta z linky 158 preradili na miesto pochôdzkára a znížili mu plat. Je možné, že ho prepustia.