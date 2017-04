Prekliaty tunel Višňové: Stavbári už ani nedúfali, že prežijú!

Vznietenie približne 15 metrov dlhého kábla zrejme spôsobilo medzifázové poškodenie izolácie. Pracovníci v tuneli sa najprv snažili požiar uhasiť sami, tunel však bol veľmi zadymený a robotníci sa snažili dostať k otvoru, kde mali prístup k čerstvému vzduchu. „Bolo to hrozné, dym sa poriadne valil, ak by sme sa nedostali na čerstvý vzduch, udusili by sme sa,“ povedal robotník Ján (41), ktorý už myslel na to najhoršie.

K tunelu okamžite vyrazili všetky záchranné zložky. Žilinským hasičom to trvalo niekoľko minút a z tunela vyviedli všetkých 18 pracovníkov. Pri požiari sa našťastie nik nezranil, jeden pracovník bol prevezený na pozorovanie do nemocnice. Vyšetrenia dopadli dobre, a tak ho prepustili. Poškodený kábel v noci vymenili a aktuálne sa v tuneli kontrolujú všetky rozvádzače a elektrické káble.

Národná diaľničná spoločnosť v tejto súvislosti uviedla, že elektrické zariadenia v tuneli majú všetky platné revízie, ktoré kontroluje bezpečnostný technik. „Príčiny tlenia sú predmetom vyšetrovania. Práce na razení tunela by sa mali obnoviť po odsúhlasení Banským úradom,“ povedal investičný riaditeľ diaľničnej spoločnosti Ladislav Dudáš, ktorý na Višňovom monitoruje situáciu. Prípad vyšetruje aj polícia.

Začiatkom apríla v tuneli Višňové tragicky skonala mladá geodetka Majka († 25). Pracovne sedela v tuneli v aute s kolegom Petrom (46). Nik si nevie vysvetliť, ako skúsený vodič bagra Ľudovít (50) mohol ich auto zachytiť. Žiaľ, privalil ho tak, že Mária nemala šancu prežiť. Márne sa jej všetci okamžite rozbehli na pomoc. Jej kolega vyviazol bez zranení. Kolegovia zo stavby sú ešte stále v šoku. Bolesť rodiny sa nedá opísať.