FOTO Prešli sme za vás obchádzkové trasy: Auto nechajte doma a cestujte vlakom

Uzávierka Strečna bude až do konca júla a tak si vodiči musia so sebou pribaliť aj kus trpezlivosti. Nie je vylúčené, že uzávierka sa môže predĺžiť. Cesta je momentálne uzavretá v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkovania. Zákaz využívania cesty pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov!

Obrovský balvan by ohrozil ľudí

Nad cestou visí skalný útes, ktorého hmotnosť sa odhaduje na približne 50 ton. Tomuto skalnému masívu hrozí zosunutie priamo na cestu, čo by mohlo mať aj tragické následky, ak by tento masív skaly padol na cestu počas premávky. Okresný úrad v Žiline preto po zasadnutí krízového štábu vyhlásil mimoriadnu situáciu a nariadil úplne uzavretie cesty až do odvolania.

Šťastie, že to zistili

„Na cestu sme naviezli štrk, aby skalné bralo pri dopade nepoškodilo cestu,“ vraví projektový manažér firmy Branislav Prelovský. Zaujímalo nás, prečo tento problém zistili tak neskoro. „Odhalenie sa stalo mimo našej sanácie, čiže sme to zistili v čase poslednej uzávery. Hlavne, že sa tento problém odhalil,“ odpovedal na našu otázku projektant.

Upchaté Strečno

Strečno je i napriek tomu upchané autami, najmä zahraničnými vodičmi. Tabule označujúce uzávierky cesty nepochopili. „Musíme ich zo Strečna opäť odkláňať do Žiliny a na Terchovú. Niektorí sa vrátia dva tri krát, pretože majú z toho chaos,“ hovorí študent Andrej Jankulár (16), ktorý usmerňuje vodičov a takto si počas prázdnin zarába. Za hodinu má vo vačku 3 eurá. "Som tu počas dňa šesť hodín," prezradil.

Uzávierka do konca júla

Ak všetky práce pôjdu hladko a bez akýchkoľvek problémov, tak cesta by mohla byť sprejazdnená od začiatku augusta. „Musí nám však priať počasie, ale veríme, že situáciu zvládneme,“ povedal nám robotník. Šťastie však je, že tento problematický masív sa podarilo odhaliť skôr. Viacerí vodiči, ktorí majú naplánovanú cestu na dovolenku majú hlavu v smútku.

Problémy pre dopravcov

Niekoľkodňové obmedzenia potrápia aj dopravcov, veľkých zamestnávateľov a hlavne obyčajných ľudí, ktorí cestu pod Strečnom využívajú každý deň. Doprava je tak presmerovaná cez Terchovú a Zázrivú. Rozhodli sme sa vyskúšať obchádzkovú trasu autom a vlakom.

Vyskúšali sme obchádzkovú trasu

Vyštartovali sme ráno o ôsmej hodiny. Naša cesta smerovala zo Žiliny do Martina cez obchádzku na Terchovú a Zázrivú. Išli sme podľa predpisov, takže väčšinou 50 kilometrovou rýchlosťou. Cestou sme natrafili na dve policajné hliadky. Do Terchovej sme sa dostali po 26 kilometrov za 28 minút. Hneď sme sa dostali do obce Zázrivá, čo už spadá pod Oravu. Cesta nám trvala 9 minút.

Pred nami a za nami veľa áut

Aby sme sa dostali do Martina, tak sme prešli celú Zázrivú na smer Kraľovany. Cesta je dosť úzka a nie je prispôsobená na obrovský nárast áut. Táto obchádzková trasa totiž nevyhovuje kamiónovej preprave. To znamená, že kamión, ktorý chce ísť zo Žiliny do Martina, bude musieť ísť až do Trenčína. Cesta zo Zázrivej do Kraľovian nám trvala 18 minút. Z Kraľovian sme prechádzali cez Sučany, čo je už Martinský okres. Po 19 kilometroch sme sa ocitli v Martine za 17 minút.

Obchádzka nám trvala vyše hodinu

Keď si to zrekapitulujeme, tak zo Žiliny do Martina cez Strečno nám cesta trvá 23 minút a prejdeme 29 kilometrov. Obchádzková trasa nám však trvala omnoho viac a to 70 minút, čo je hodina aj desať minút a najazdili sme 73 kilometrov iba tam. Rovnaká cesta nás však čakala aj späť z Martina do Žiliny. Niet sa prečo čudovať, že vodiči sú nespokojní, keď sa na niekoľko dní či týždňov uzavrie Strečno. Aby sa ľudia dostali do práce, musia vyraziť o hodinu skôr ako obvykle.

Vlakom je to rýchlejšie

Podobnú cestu sme vyskúšali aj vlakom a zistili sme, že je to výrazný rozdiel. Cesta nám trvala rovných 25 minút. A to sme nemuseli šoférovať a byť tak počas jazdy nervózni, či stihneme na čas do práce alebo nie. Najhoršie to však majú záchranné zložky. Kým pri všetkých uzávierkach cesty mali povolený prejazd, tentokrát majú aj oni zákaz. „Musíme využívať leteckú dopravu, alebo taktiež využiť obchádzku ako iné vozidlá. Tu však ide o zdravie pacienta, ak by cesta bola uzavretá týždeň, dalo by sa to vydržať, no dva týždne je to dosť dlhá doba,“ prezradil nám martinský záchranár.

Autobusová doprava musí tiež využívať obchádzkovú trasu, no podľa harmonogramu budú autobusy meškať niekoľko minút. Počas uzávierky cesty je hrad Strečno otvorený pre návštevníkov bez obmedzení. Podobne ako počas predchádzajúcich víkendov spojených s uzávierkou cesty popod Strečno, cyklobusy v smere na Turiec budú vyrážať až zo stanice Vrútky, prípadne Martin. Po skončení uzávierky budú opäť premávať podľa bežných cestovných poriadkov. „Za miestenky, ktoré si cyklisti zakúpili na dané termíny dopredu, budú cyklistom vrátené finančné prostriedky v plnej výške,“ informovala nás hovorkyňa žilinskej župy Lenka Záteková.

Zamestnanci Kie sa vozia vlakom

Zamestnanci automobilky Kia, ktorí pravidelne dochádzajú do práce z Martina do Tepličky nad Váhom, sa nemusia stresovať. Vedenie automobilky pre nich pripravilo náhradnú vlakovú dopravu. „Dnes sa nám podarilo zabezpečiť mimoriadne vlaky pre zamestnancov, ktoré ich budú prepravovať počas celého týždňa na všetky tri zmeny,“ podotkol hovorca Kie Jozef Bačé.