Problémy v nemocnici v Lučenci: Za pacientmi nepustia ani príbuzných!

V okrese Lučenec totiž začala šarapatiť chrípka natoľko, že riaditeľ nemocnice Július Hoffer musel pristúpiť k radikálnemu kroku.

„Pred dvomi hodinami som dal pokyn – zákaz návštev. Zatvárajú sa totiž školy a škôlky v okrese Lučenec vo Fiľakove, Trenči, Šávoli, Veľkej nad Ipľom, Veĺkých Dravciach a Biskupiciach,“ hovorí riaditeľ.

Podla jeho slov by bolo veľmi nebezpečné, ak by návšteva s chrípkou prišla do nemocnice a pacient by sa mohol nakaziť vírusom a dokonca nemusel ani prežiť.

„Zákaz návštev platí do odvolania aj pre všetkých rodinných príslušníkov pacientov, lebo sa nám začali objavovať chrípky aj u našich pacientov na LDCH,“ zdôraznil riaditeľ nemocnice.