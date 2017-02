Proti sestričke Dane z martinskej nemocnice sa postavili aj kolegovia: Nemocnica pristúpila k ráznemu kroku!

Martinská nemocnica je u pacientov veľmi obľúbená. Pacienti si chvália nielen personál, ale aj izby na oddeleniach, ktoré sú v dobrom stave. Podobný názor zdieľajú aj lekári a sestričky, ktoré v nemocnici pracujú.

No nie je to tak u všetkých! Denníku Plus JEDEN DEŇ sa ozvalo niekoľko pracovníkov, ktorých pobúrilo správanie ich kolegyne na hematologickom oddelení.

"V nemocnici je tu kvôli tejto kauze naozaj rušno. Nechápeme však, prečo sa vedenie stavia voči sestričke Dane tak, akoby spasila ľudí. Veď je to do neba volajúce, ako sa voči pacientom správa, stretli sme sa s kolegyňami z daného oddelenia na obede, kde nám potvrdili, že keď príde Dana podráždená do práce, je neznesiteľná celý deň," vraví sestrička z chirurgického oddelenia, ktorá chce ostať v anonymite.

ŠKANDÁL v martinskej nemocnici: Neľudské podmienky a zdravotná sestra ako z hororu!

Niet sa čomu ani čudovať, personál má zakázané komunikovať s médiami. "Pokiaľ by sa tak stalo, dostaneme okamžite vyhadzov," dodala sestrička.

Podobné názory zdieľajú aj lekári.

Niektorí kvôli zlým praktikám vedenia odišli z nemocnice pracovať do Čiech alebo iného štátu. "Oddelenia a prístroje sú v dobrom stave, čo nemôžem povedať o vedení. Nikdy sme sa nezhodli a boli na nás vytvárané tlaky, najmä v rámci služieb," prezradil pre Plus JEDEN DEŇ lekár, ktorý niekoľko rokov pracoval v martinskej nemocnici a teraz lieči ľudí v Čechách.

