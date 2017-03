Prvé Vianoce bez malého Marca jeho starká preplakala: Nechcelo sa mi ani zdobiť stromček!

„Deň predtým mal aj narodeniny. Vždy dostával dvojnásobok darčekov a veľmi sa tešil. Ktovie, ako, chudáčik, oslavoval teraz,“ povedala s plačom. Najkrajšie sviatky v roku prežívali Kollárovci v Brehoch vždy veľmi radostne. Tento rok to bolo inak. Ich milovaný vnuk Marco je v ďalekom Švajčiarsku. V máji ho tam brutálnym spôsobom odvliekla jeho matka Blanka (33). V sprievode súdneho úradníka a sociálnej pracovníčky „vytrhla“ vystrašeného chlapca rovno z triedy.

Odvtedy Marta Kollárová (57) videla svojho vnuka iba raz, keď sa za ním vybrala v novembri na vlastnú päsť do Švajčiarska. Svedkom ich stretnutia bol aj denník Plus JEDEN DEŇ. S chlapčekom sa vyobjímali a porozprávali pred školou, no odvtedy s ním opäť nemajú žiadny kontakt. Dcéra Blanka s nimi nekomunikuje. Zúfalá starká má ťažké srdce aj na súdy, ktoré podľa nej nekonajú.

„Žiadala som, aby sme s Marcom mohli počas sviatkov stráviť aspoň jeden deň. Doteraz som sa nedočkala odpovede. Rovnako je to aj so zverením Marca do starostlivosti. Pojednávanie v októbri odročili a je v nedohľadne,“ povedala. Súdu vraj predložili všetko. „Po našej návšteve vo Švajčiarsku je jasné, že Marcova situácia nie je ružová. Povedal mi, že dcérin partner ho bije. Je vystrašený, nemá dobré zázemie a neovláda nemčinu,“ hovorí utrápene. Vianoce boli pre Martu bolestivé.

„Nemala som chuť ani zdobiť stromček, Štedrý deň som celý preplakala,“ povedala so slzami v očiach. „Je nám ľúto, že počas Vianoc sme nemohli byť spolu. Nemáme sa s ním ani ako skontaktovať, dcéra zmenila telefónne číslo a zablokovala účet na Facebooku,“ hovorí. Marta má podozrenie, že Blanka zmenila aj bydlisko. „Musí byť v zúfalej situácii. S malým žila v byte, ktorý platil jej partner, ale s tým sa už asi rozišla. Asi jej dochádzajú peniaze, preto predala auto. Videli sme ho zaparkované v Novej Bani a zistili sme, že už má nového majiteľa,“ dodala.

Hovorkyňa súdu v Banskej Bystrici Alena Sigetyová potvrdila, že prebieha konanie o návrhu starých rodičov na zverenie Marca do starostlivosti. „Zatiaľ nie je vytýčený termín súdu,“ dodala. Návrh Kollárovcov, aby mohli byť s Marcom počas sviatkov aspoň jeden deň, sa podľa nej tiež rieši.