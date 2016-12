Pútnické miesto na hore Živčáková opäť v pozore: Pozrite sa, čo po sebe zanechal vandal

Vyčíňanie vandala, ktorý sa pokúsil na pútnickom mieste podpáliť kostol odhalil kostolník. Okamžite zdesený upovedomil farára. „Bol som sa tam pozrieť. To, čo zanechal ten darebák, bola hotová spúšť," povedal vtedy pre Plus JEDEN DEŇ miestny farár Ivan Máhrik. „Podpálil kaplnku, porozbíjal okná na ďalšej Kaplnke Kráľovnej pokoja a potom sa snažil podpáliť bočné dvere veľkého novovysväteného chrámu. Netušil, že ho snímajú kamery, ktoré sú umiestnené na kostole," hovorí farár. Polícia celú vec vyšetruje, no páchateľa ešte nedolapila.

Porozbíjal sošky Panny Márie

Akoby toho nebolo dosť, pútnici na tomto mieste objavili ďalšiu hrôzu. Pri kaplnke našli porozbíjané a porozhadzované sošky Panny Márie. "Keď som to videla, neudržala som slzy. Bolo to niečo hrozné, ba priam katastrofálne. Ako niekto môže toto spraviť? Vietor to spraviť nemohol, pretože na hore často fúka silný vietor a doteraz sa nič také nestalo. Musel to byť človek, teda nie človek, ale satanista, ktorý nenávidí Cirkev a Pannu Máriu," rozhorčene nám povedala pútnička Mária (56) z Banskej Bystrice, ktorá sa prišla na pútnické miesto pomodliť za celú svoju rodinu.