Režisér Jakubisko v Kežmarku: Aký film tam ide nakrúcať?

Kultová rozprávka bude znova nafilmovaná v Kežmarku! A filmári sa tu už aj chystajú rozložiť svoj stan.

Na scény so zasneženou krajinou, ktorú potrebujú do scenérie filmu, majú konečne dostatok bielej periny. Vlani im ju ale Perinbaba nenadelila, a tak pokračovanie rovnomenného filmu museli odložiť. Na budúci týždeň by však mali do bývalého kráľovského mesta zavítať.

Ako informoval primátor Ján Ferenčák na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, filmári sa už balia a do kráľovského mesta skutočne majú namierené a od štvrtka by mali nakrúcať.

Jakubisko točil v Kežmarku niektoré scény už aj do prvej časti rozprávky. Bolo to pred tridsiatimi rokmi. Záverečné dejstvo s macochou a jej dcérou Dorou, ako kradnú obecné peniaze z drevenej truhlice, vznikli v miestnom drevenom artikulárnom evanjelickom kostole.

“Spomínam si na to, bola som pri tom. Na jednom chóre kostola točili aj scénu s obecnou radou. No hlavní protagonisti tu neboli, iba komparz. Rozruch filmári nerobili, boli tu len deň-dva, potom sa potichu zbalili a odišli,” zaspomínala kežmarská historička Nora Baráthová.

Tentoraz bude uznávaný filmár točiť aj na námestí a v okolí Baziliky svätého Kríža. Zaujímavosťou je, že v Jakubiskom filme si Perinbabu znova zahrá talianska herečka Giulietta Masina. Napriek tomu, že je už niekoľko rokov nebohá.

“Digitálna technológia mi umožnila oživiť ju. Aj druhú nesmrteľnú bytosť Zubatú. Ony budú hrať v tom filme ako predtým a vďaka technológiám sa na okamih naozaj stanú nesmrteľnými,“ vyhlásil Jakubisko.

Režisér si bol pred dvomi vlani prehliadnuť drevený kostolík.

“Sprevádzala ho naša sprievodkyňa,” uviedol miestny evanjelický farár Roman Porubän, ktorý sa teší, že sa vzácna stavba znova zviditeľní.