Rozhorčení pacienti: Povedzte nahlas, ktorá sestra robí martinskej nemocnici zlé meno!

Umierajúcim pacientom na martinskej hematológii strpčuje, podľa ich blízkych, posledné chvíle necitlivý personál. Najprv sa ozvala pani Alica (48) z Turčianskych Teplíc, ktorej syn Adam († 23) si vraj užil trápenie najmä so zdravotnou sestrou Danou. Mama a manžel Nikoly († 25) podali aj kvôli spomínanej žene sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

„Dcéru nám to nevráti, ale chceme upozorniť iných, aby si dávali pozor,“ vraví Nikolina mama Miriam. Všetci hovoria najmä o šokujúcom správaní sestry Dany, ktorú pacienti volajú Kleopatra. „Také hyeny treba okamžite vyhodiť. Dať im pocítiť poníženie, iné si nezaslúžia. Však sa im to všetko vráti, keď nie tu, tak hore. Len chudáci tí, čo potrebujú ich pomoc,“ napísala čitateľka Danka.

Aj ostatní prízvukujú, že necitlivý personál nemá v zdravotníckych zariadeniach čo robiť. Vedenie martinskej nemocnice po tom, ako sme zverejnili prípad Adama, stálo za spomínanou zdravotnou sestrou. Teraz však už pripúšťa, že ak sa ukáže, že sa správala nevhodne, potrestajú ju. Odmietlo však nás s ňou skontaktovať. Ľuďom sa nepáči aj to, že v nemocnici nechcú nechať príbuzných pri zomierajúcich po návštevných hodinách.

„Povedali nám, že u Nikolky je to vraj už iba otázka hodín. Napriek tomu sme museli po skončeí návštev, o 18. hodine, odísť,“ posťažovala sa pani Miriam. Ozvala sa i čitateľka, ktorej lekári nedovolili ostať pri mame v poslednú noc jej života. „Oznámili mi, že zomiera, ale nemohla som byť s ňou. To utrpenie sa nedá vyjadriť. Je to naozaj hrozné. Pochopí to len ten, kto to zažil,“ hovorí Janka. Aj ministerstvo zdravotníctva a charta práv pacientov tvrdia, že pri umierajúcich môžu byť blízki.

Našťastie sú aj dobrí zdravotníci

Čitateľka Jana z Krásna nad Kysucou sa rozhodla so všetkými podeliť tentoraz o príjemnú skúsenosť. Má ju s Gynekologicko- pôrodníckym oddelením v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej. „Na odstránení mojich dlhodobých gynekologických problémov sa podieľala prvotne moja pani doktorka Eva Podmanická, ku ktorej som prestúpila len pred pár mesiacmi. Už na prvom vyšetrení si so záujmom vypočula moje problémy a ihneď ich začala riešiť,“ píše nám pani Jana.

Lekárka jej odporučila operáciu v spomínanej nemocnici v Trstenej. „Predtým ma neoperovali, takže som mala strach. Ten opadol hneď po prvej návšteve nemocnice. Stretla som sa s veľkou ochotou, so záujmom pomôcť mi, s výbornou starostlivosťou o pacienta. Nadmieru som bola spokojná s pánom primárom, lekárkami, so zdravotnými sestrami a s celým personálom na oddelení,“ pochvaľuje si Jana. „Pri zdravotných ťažkostiach človeku veľmi pomôže aj takýto pozitívny prístup,“ dodáva.