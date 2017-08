Rozhorčení Žilinčania: Kto tohto bitkára konečne zastaví?

Nedokáže na to zabudnúť. Mladý Žilinčan Marek (21) mal podľa polície pred pár dňami zaútočiť na nič netušiace dievča. To má doteraz strach a na útok nedokáže zabudnúť. Denníku Plus JEDEN DEŇ sa podarilo zistiť, že Marek vraj v ten istý deň zaútočil aj na ďalšie dve dievčatá, a to len 300 metrov od budovy polície.