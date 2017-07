Šokujúca tragédia seniorov na Donovaloch: Jediný človek, kto o tom niečo vie, zatiaľ mlčí

Šokovaní zamestnanci Domu seniorov na Donovaloch našli v pondelok ráno ležať pod oknami zariadenia nehybné telo klientky Blanky. Čo sa presne stalo, zostáva stále záhadou.

Kuchynský nôž ako vražedná zbraň

V izbe, ktorú obývala s manželom, sa im naskytol ďalší strašný pohľad. V kaluži krvi bol jej muž Anton v posteli s bodno-reznou ranou na krku. Privolaní záchranári obidvoch ošetrili a previezli do nemocnice, kde žena umrela. Jej manžel je po operácii mimo ohrozenia života.

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu a ublíženia na zdraví. „Páchateľ v pondelok o 4.30, v izbe domova seniorov, bodol kuchynským nožom s 12-centimetrovou čepeľou do krku 81-ročného muža za presne nezistených okolností. Spôsobil mu ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali urgentný operačný zákrok,“ informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Približne v rovnakom čase vypadla, alebo vyskočila, z balkóna na druhom poschodí mužova manželka Blanka (78). Čo sa v osudné ráno mohlo stať, zatiaľ nie je jasné.

Viac svetla by do prípadu mohol vniesť práve Anton. Z nášho zdroja však vieme, že pamäť mu už veľmi neslúži a dokonca má agresívne správanie. V nemocnici ho vraj zatiaľ nikto z príbuzných, ani z domova dôchodcov, nenavštívil. Podľa našich informácií bola za ním polícia, ale či jej deduško tragédiu objasnil, nevedno.

Nerozlučná dvojica

Manželia boli bezdetní, no v Bratislave má Anton brata. Práve v hlavnom meste prežili obidvaja celý svoj produktívny život.

Na staré kolená sa vrátili do Blankinho rodiska v Tisovci. Po desiatich rokoch tam už ale zo zdravotných príčin nevládali fungovať samostatne. „Na Donovaly išli rovno z revúckej nemocnice. Jej podmienkou bolo, že chce ísť do rovnakého domova spolu s manželom. Veď celý život boli nerozluční,“ dozvedeli sme sa od jej príbuznej. Podľa nej to boli veľmi inteligentní ľudia, ktorí si desiatky rokov nažívali v láske. „Precestovali spolu celý svet. Takýto koniec je pre nás záhadou,“ podotkla.

Nedokáže si vysvetliť, čo mohlo Blanku trápiť. „Ešte pred dvomi týždňami som ju bola navštíviť a na nič sa nesťažovala. Tvárila sa spokojne, usmievala sa,“ povedala smutne príbuzná. „Kedysi pôsobila ako učiteľka, aj riaditeľka strednej školy. Pamäť jej až dokonca slúžila veľmi dobre,“ tvrdí. „Anton už na tom mentálne až tak dobre nebol,“ dodala zronene.