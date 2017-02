Šokujúce svedectvo z martinskej nemocnice: Umierajúca Nikola (25†) si musela sama pichať injekciu!

Po uverejnení šokujúceho príbehu sa ozvala Miriam Mokošová (48) z Oravy. S martinskou nemocnicou, kde skonala jej dcéra Nikola (†25), má rovnako zlé skúsenosti. Rodina porozprávala pre Plus JEDEN DEŇ o trápení mladej ženy a o otrasnom prístupe najmä jednej zdravotnej sestry.

Na tú sa sťažovali aj Adamovi blízki. Nikola sa liečila na hematologickom oddelení nemocnice, rovnako ako Adam z Turca, o ktorom sme písali minulý týždeň. Po smrti milovaného syna 9. decembra minulého roka sa mama zrútila. Keď sa ako tak dostala z najhoršieho, rozhodla sa sťažovať na pomery na hematologickej klinike, kde Adam prežil posledné neľahké chvíle života.

Zažil tam vraj nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, špinavú izbu, surové zaobchádzanie a ignoráciu zdravotnej sestry, u ktorej sa nevedel dovolať pomoci.

Aj keď jeden prípad nemusí znamenať, že oddelenie je zlé, na náš článok zareagovala mama Nikoly z Dolného Kubína.

Mladá žena bola rok vydatá, keď jej zistili leukémiu.

Ocitla sa v martinskej nemocnici, kde bola častejšie ako doma. Ťažkú chorobu jej podľa blízkych strpčovala arogantná a neľudská zdravotná sestra na hematologickom oddelení. Matka sa od dcéry dozvedela, že najhoršie boli dni, keď slúžila spomínaná sestra a s ňou jedna konkrétna ošetrujúca lekárka.

„Bola to najhoršia kombinácia, aká na oddelení existovala. Tie dve si vždy dávali načas. Keď slúžila tá sestra, dcéra sa bála aj zazvoniť, pretože dotyčná mala nevhodné komentáre. Pacienti aj keď zvonili, tak dlho čakali, kým niekto príde,“ vraví zronená matka Miriam Mokošová.

Matka chcela byť na Vianoce s dcérou

Týždeň pred vlaňajšími Vianocami sa Nikole zhoršil zdravotný stav. „Prosila som pána primára, aby som mohla ostať s dcérou cez víkend, keď sú Vianoce, aby tam nebola sama. Viem, že jedna sestrička na oddelení má toho veľa, a dcére bolo treba podať vodu, nadvihnúť vankúš, nakoľko mala podporný kyslík a nevládala chodiť, len ležala. Pán primár mi to však neumožnil. Pritom mi oznámil, že u dcéry je prežitie už len otázkou pár hodín,“ vraví matka, ktorá neudržala pri rozprávaní slzy.

Primár argumentoval, že na návštevy sú určené hodiny. V deň, keď Nikola zomrela, bola pri nej rodina do šiestej hodiny večer.

„Potom sme museli odísť, pretože sa skončili návštevné hodiny a bez povolenia primára sme tam ostať nemohli. Nikolka si priala, aby sme pri nej ostali, neumožnili nám to. O pár hodín zomrela,“ plače mama.

Rodina má aj ďalšie zlé skúseností. Nikole nasadili liek Abelcet, mala ho užívať 21 dní. „Neskôr povedali, že ho nemôžu zohnať, že je výpadok na trhu. Po týždni nám oznámili, že liek sa na Slovensku nenachádza, distribútori ho vraj vyvážajú do zahraničia,“ hovorí pani Miriam.

Keď však rodina našla distribučnú firmu, jej pracovníci sa zhrozili. „Vraj dajú ruku do ohňa za to, že liek na Slovensku je. Do 24 hodín ho aj doručili. Lenže po štyroch dňoch ho dcéra opäť nedostala, niekto zabudol dať žiadanku do lekárne,“ hovorí trpko zničená žena.

Sťažuje sa aj na nedostatočnú sterilitu a dezinfekciu na oddelení. „Návleky, rúška, germicídne žiariče, vôbec nič nemali. Dcéra mi volala, aby som ju zobrala domov, inak že ujde. Na izbu jej dali pani, ktorá kašľala, dcéra mala neustále infekcie a vysoké teploty. Centrálnu kanylu mala zavedenú šesť mesiacov. Počas konzultácie v Bratislave nám povedali, že to treba meniť po 3-4 týždňoch,“ dodáva pani Miriam.

Nikolka podľa rodiny mohla ešte žiť, ak by sa o ňu v nemocnici starali na potrebnej úrovni. Teraz rodine ostali len spomienky a fotografie. Veľmi ťažko to znáša aj Nikolin manžel, ktorý ako 30-ročný ostal vdovcom.

„Veľmi mi chýba, bola mi nielen manželkou, ale aj veľmi dobrou priateľkou. Rozumeli sme si po každej stránke,“ smutným hlasom hovorí Peter Brňák.

Rodina podala sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „To nám dcéru nevráti, ale chceme, aby takto nedopadli aj ostatní pacienti,“ uzavrela Miriam Mokošová.

Ale vraj nemôže všetkých hádzať do jedného vreca, na oddelení sú aj obetaví ľudia, na čele s doktorom Hollým, ktorý Nikolku zachraňoval, keď bolo najhoršie.

Riaditeľ nemocnice: Ospravedlňujeme sa!

Oslovili sme aj vedenie martinskej nemocnice, čo hovorí na vážne obvinenia.

„Klinika hematológie a transfuziológie patrí k našim najťažším pracoviskám, kde, žiaľ, často zomierajú aj mladí ľudia na nevyliečiteľné ochorenia. Práca na takomto pracovisku kladie vysoké nároky na zdravotníkov nielen po stránke medicínskej, ale aj po stránke ľudskej. Podozrenia z pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na ktoré poukazuje rodina zosnulej, necháme dôsledne prešetriť. Vzniknutá situácia nás mrzí a pozostalým sa úprimne ospravedlňujeme,“ uviedol riaditeľ nemocnice Dušan Krkoška.

„Umierajúci človek má právo odísť dôstojne a jeho najbližším by malo byť umožnené, aby boli v posledných chvíľach života pri ňom. Zastávam názor, že empatický prístup k pacientom, ako aj k ich príbuzným, je dôležitou súčasťou ošetrovateľského i liečebného procesu. Urobím všetky kroky potrebné k tomu, aby sa podobná situácia v našej nemocnici nezopakovala,“ povedal k sťažnosti pani Mokošovej, že nemohla ostať s umierajúcou dcérou.

„Pacient má právo, aby ho v posledných chvíľach života sprevádzala osoba podľa jeho želania,“ potvrdila nám hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.