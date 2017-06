Speváčka Dara Rolins: Často ma bolí srdce a poplačem si!

Stále ju napríklad máta smrť ľudí, s ktorými ju spájalo dlhoročné puto. Dara sa vlani navždy rozlúčila s milovaným otcom Dušanom († 68) a manažérkou Evou Skallovou († 36), pred šiestimi rokmi pochovala svojho dvorného vizážistu Alexa Hromka († 30). „Je to ťažké. Vždy, keď je nejaký spomienkový deň, poplačem si. Bolí z toho srdce,“ zdôverila sa.

„Na Alexa spomínam často. Vedel ma vymaľovať, vyčesať a doslova vykopnúť na javisko so slovami – ideš, moja, ideš. Toto mi veľmi chýba,“ priznala Dara. „Som rada, že som ho stretla, aspoň mám na čo spomínať,“ dodala. Napriek bolesti sa snaží byť pozitívna. „V mojom živote sa už stalo toľko nepekných vecí, že keby som sa nenaučila ich stráviť, asi by ma je.lo!“ šokovala vulgárnou úprimnosťou.

Minulý týždeň Dara od štvrtka do nedele každý deň koncertovala, takže pred sobotným vystúpením v Bešeňovej ju predsa len zasiahla únava. „Pokračuje akčné obdobie, veľa roboty máme aj na Slovensku, stále jazdíme hore-dole,“ priznala. Toho, že by mala prísť o prácu, sa však nebojí. „Viem, že ľudia ma stále majú radi, inak by som tu už nebola,“ vyhlásila sebavedome.

Hneď však dodala, že svojich priaznivcov si veľmi váži. Vždy sa snaží odspievať koncert naplno. Má metódy, ako zahnať únavu a smútok, ktoré ju prepadnú. „Keďže veľa jazdím, v aute vozím jogamatku. Keď je zle, zastanem, vystúpim, rozbalím ju a dám si pár cvikov,“ prezrádza tajný recept. „Ináč by som bola celá dolámaná,“ priznala.