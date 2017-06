Športovkyňa na invalidnom vozíku: Doma sa postaví na nohy a robí divy!

Veronika sa narodila s rázštepom chrbtice a na vozíku je odmalička. Mnohí možno ani nevedia, že naša paralympijská reprezentantka v streľbe dokáže aj stáť a chodiť.

Iný život nepozná

„Po dome sa takto pohybujem denne. Vozík je pre mňa pomôckou, lebo keď mám vonku prejsť viac ako sto metrov, je to pre mňa problém,“ povedala s tým, že svoj stav neberie ako tragédiu. „Iný život nepoznám. Vyrastala som s dvomi staršími bratmi a rodičia ma brali ako zdravé dievča. Vo všetkom ma podporovali a nikdy nerozmaznávali,“ tvrdí s úsmevom.

Najbližší ju vždy viedli k samostatnosti, na ktorú si postupne privykala na strednej a potom aj vysokej škole. Teraz býva v rodinnom dome s priateľom a zároveň svojím trénerom Milanom Goleňom. Domáce práce zvláda väčšinou bez problémov. „Umývaniu riadu, praniu, či žehleniu sa nevyhnem ani ja,“ smeje sa. „Trochu horšie je to so zametaním a vysávaním. Na druhý deň ma všetko bolí,“ podotkla. „Tieto práce robím vždy postojačky, no niekedy si to uľahčím a sadnem si na vysávač,“ opísala svoju upratovaciu techniku. Zároveň priznala, že ak sa dá, radšej touto prácou poverí priateľa. Keďže veľmi rada varí, potom ho za to odmení nejakým dobrým jedlom.

Veľká motivátorka

Veronika netají, že už pomýšľa aj na materstvo. „Nebránime sa tomu. Ak Pán Boh dá, potešíme sa. Pre ženu športovkyňu je to ťažšie, ale som presvedčená, že sa to dá zvládnuť,“ podotkla.

Momentálne je jej program poriadne nabitý, okrem tréningov absolvuje rôzne besedy a podujatia. My sme ju stretli na oslave okrúhleho výročia založenia Národného rehabilitačného centra v Kováčovej, kde svoju športovú kariéru odštartovali mnohí naši paralympionici.

„Pre vozíčkarov je to tu dokonalé. Všade naokolo je nádherná príroda a skvelé podmienky,“ hovorí s tým, že ako klientka tam bola len raz, no má tam veľa kamarátov. „Pôsobím tu najmä ako motivátor. Práve šport je pre ľudí po úrazoch veľkým povzbudením. Ja som vďaka nemu nadobudla veľké sebavedomie a posunulo to moje hranice. Teraz som šťastná a spokojná,“ dodala úprimne.