Vystrašení Lučenčania: Strach im nahnala jediná tabuľa, ale stojí za to

Pred dvomi rokmi strašil Lučenčanov medveď, ktorý sa pohyboval nielen v blízkosti mesta, ale aj pri časti Haliče, Telke a aj pri hlavnej ceste.

Dnes visí pri lučenských kúpeľoch tabuľa s nápisom „Upozornenie – na výskyt medveďa hnedého v lokalite Mestské Lesy Lučenec, Ľadovo a Vinica. Vstup len na vlastné riziko!!!“ Medveďom sa totiž v Lučenci zjavne zapáčilo.

Mamičky s malými deťmi sa teraz obávajú chodiť na prechádzky aj do mestského parku, ale hlavne k priehrade. „Radšej tam s mojim osemmesačným synom nepôjdem, lebo sa bojím, aby sa zrazu pred nami naozaj nezjavil nejaký medveď,“ povedala Romana z Lučenca.

Medveďa mali vidieť v lese nad priehradou a aj na cestičke nad záhradkárskou osadou.

V Lučenci majú v posledných rokoch medvede raj. Pred piatimi rokmi behal dokonca medveď v uliciach mesta, museli ho aj odstreliť.

Odstrel medveďa je možný len s povolením

Každoročne sa na Slovensku povoľuje odstrel niekoľko desiatok jedincov medveďa hnedého v rámci zákonných možností cez výnimku ministerstva životného prostredia. „Medvede, ktoré sa lovia v rámci výnimky, musia spĺňať podmienky stanovené vo výnimke, teda buď hmotnosť do 100 kg alebo musia mať rozmery láb, šírka prednej laby do 12 cm a dĺžka zadnej laby do 21 cm. V tomto prípade sa neloví nejaký konkrétny jedinec,“ povedal Vladimír Hrúz z Chránenej krajinnej oblasti Poľana.

Malý Marek sa na medveďovi smial

Ľudia sa boja, lebo všetci si spomínajú na prípad spred dvoch rokov. Malý Marek sa hral vonku pred bytovkou, keď videl medveďa. Hneď zalarmoval otca. Ten výlet statného maca zvečnil. „Myslel som si, že cez pole beží veľký jeleň. Po chvíli sa to postavilo na zadné nohy a obzeralo sa na všetky strany. Vtedy som zbadal, že je to medveď a hneď som to bežal povedať otcovi,“ povedal Marek.

On sám sa nebál. „Vôbec som sa nebál. Vyzeral taký smiešny a pripadal som si ako v cirkuse, lebo medveď mi aj pózoval,“ smeje sa chlapec.

Lučenčanov však možný výskyt šeliem v meste vystrašil. Na mnohých miestach, kam inak chodia na prechádzky, bolo aj včera pusto.