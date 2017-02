Štátne nemocnice by sa mohli inšpirovať v Banskej Bystrici: Objednáme vás na presný čas BEZPLATNE!

Systém centrálneho objednávania pacientov pomáha všetkým. „Predtým sa ľudia na vyšetrenie neobjednávali a vznikal veľký nápor. Pred ambulancie sa nahrnulo množstvo pacientov, sestričky a lekári mali od rána veľký zhon. To je už minulosťou,“ povedala hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje. Zmena prišla s nastavením nového systému.

„Posilnili sme infocentrum a prijali ďalšie zamestnankyne. Prevzali jednu z povinností sestier a pacientov objednávajú namiesto nich,“ vysvetlila. Každý, kto chce kontaktovať konkrétnu ambulanciu, je automaticky presmerovaný do telefonického centra. Tam mu okrem objednania poskytnú aj všetky potrebné informácie. „Dajú mu termín a zaregistrujú ho. Sestričky si to v systéme nájdu, a tak majú prehľad o všetkých, ktorí majú prísť,“ povedala.

Ohlasy pacientov sú podľa Maťašeje väčšinou pozitívne. „Niektorým možno nevyhovuje, že sa nedovolajú priamo do ambulancie. Na to sú však vyhradené určité hodiny pre prípad, ak chcú hovoriť so sestričkou alebo s lekárom,“ podotkla hovorkyňa. Najlepšie je, že nová služba je úplne bezplatná. Jeden problém tu však je. Keď sme sa na nový systém pýtali priamo pacientov v nemocnici, väčšina o ňom nemala ani tušenia.

Vedeli ste o objednávaní?

Slávka (36)

„Nevedela som o tom. Mňa objednávajú na kontrolu v ambulancii. Niekedy ma zoberú načas, ale trvalo to aj 2 hodiny.“

Stanislav (56)

„O tejto novinke som nemal ani tušenia. Mňa objednávajú sestričky v ambulancii. Zoberú ma do pol hodiny.

Mária (56)

„Dozvedela som sa to len včera. Chodievam na rehabilitácie, dajú mi vždy presný termín. Viac ako 20 minút nečakám.“