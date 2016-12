Naše historické mesto sa zmení na nepoznanie: Stavajú tu luxusný bytový komplex

Kedysi známy podnik Pleta Banská Štiavnica zamestnával takmer celé mesto. Po roku 1989 sa však situácia zmenila. Pletiarska firma začala rapídne upadať a napriek snahám zachrániť ju, pred pár rokmi skrachovala. Pripomína ju už len rozostavaný komplex, ktorý nikdy nedokončili. Desaťročia chátrajúci skelet je podľa Štiavničanov hanbou historického mesta.

„Stal sa z toho brloh bezdomovcov. Často tam popíjajú, spávajú, dokonca aj vykonávajú potrebu. A nosia tam kadejaké haraburdy,“ rozhorčuje sa Helena. „Obávam sa, že raz to na niekoho spadne. Hrávajú sa tam deti, vídať tam aj rôznych asociálov,“ pridal sa Eduard. „Celé by to mali zvaliť a postaviť niečo užitočnejšie,“ myslí si.

To ešte nevedel, že budova nedávno zmenila majiteľa a svitá jej na lepšie časy. Nový vlastník s ňou má veľké plány. „Celé sme to tam vyčistili a začiatkom budúceho roka začneme s rekonštrukciou,“ povedal Marián Mudrák, konateľ spoločnosti ATM Interiér. „Vybudujeme tam obchodno-bytový komplex Pleta so 100 parkovacími miestami,“ vysvetlil.

Loftové byty, ktoré vznikajú prestavbou priemyselných priestorov, s rozlohou 80 až 120 štvorcových metrov budú mať dve podlažia a terasu. Celkovo ich tam vznikne 18. Hotové majú byť presne o rok. Cena za štvorcový meter sa bude pohybovať od 900 do 1 100 eur. „Na prízemí budú obchodné priestory, atypické byty vzniknú nad nimi. Najvyššie podlažia budú mať aj záhradu,“ hovorí Mudrák.

Je presvedčený, že v historickej Štiavnici je o moderný typ bytov záujem. „Bude to niečo nové a exkluzívne,“ podotkol. Mnohí Štiavničania o tejto novinke zatiaľ nevedia, ale tým, ktorí už o projekte niečo počuli, sa pozdáva. „Konečne tu tá nepekná stavba prestane strašiť. Som rád, že sa z nej stane životaschopná budova,“ povedal pán Emil. „Len sa trošku obávam, či si tie byty bude môcť kúpiť aj niekto od nás,“ dodal.