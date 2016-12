Tragédia dva dni pred Vianocami: Peter († 18) sa išiel len previezť, domov už neprišiel

Nedávno sa so spolužiakmi zabával na stužkovej, no maturity sa už nedožil. Študent elektrotechnickej strednej školy zahynul len dva dni pred Vianocami na ceste v smere zo Zvolena do Krupiny. K tragickej nehode došlo krátko po ôsmej hodine večer.

Krupinčan Peter († 18) sedel za volantom osobného auta Opel Astra Cabrio, pričom po prejazde zákruty vyletel z cesty. „Pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky,“ informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. „S vozidlom narazil do svahu, odkiaľ ho odhodilo naspäť na cestu a zároveň prevrátilo na strechu. Po nej sa šúchal, pričom z auta vypadol a ostal ležať pri ľavej krajnici,“ opísala hrozivú nehodu s tým, že ťažkým zraneniam mladík na mieste podľahol. „U vodiča bola nariadená súdna pitva,“ dodala.

Peter bol najmladší z troch súrodencov, mal staršiu sestru a brata. Ten po smutnej správe len nešťastne krútil hlavou. „Čo sa stalo, už sa neodstane,“ povedal zarmútene. „Bolo to v podstate jeho auto. Občas na plyn dupol, ale inak jazdil zodpovedne,“ tvrdí.

Tragédia vo sviatočnom období kruto zasiahla celú rodinu. „Všeličo sa mohlo stať. Možno mu niečo vbehlo do cesty. Nejaké zviera,“ myslí si otec nebohého mladíka.

Petra si všetci susedia pamätajú ako usmievavého sympaťáka. „Pol hodiny predtým sa rozlúčil s kamarátmi. Išiel sa ešte previezť a už sa nevrátil. Je to strašná tragédia, nešťastná zhoda náhod,“ vzdychol smutne jeden z nich.