Jazdíte na štvorkolke? Pár dobrých rád, aby ste neskončila tragicky

Nedávno všetkými otriasla tragická nehoda, pri ktorej zomrel Tomáš († 15) z Bytče.

Dvaja kamaráti Tomáš a Martin (12) sa rozhodli, že sa prevezú na štvorkolke len kúsok od domu. Podľa našich informácií sa vybrali do miestneho sadu, ktorý kúpili Martinovi rodičia pred viac ako týždňom. „Maťo zobral z domu kľúče od bránky a išli sa povoziť na štvorkolke, ktorá patrila im,“ vraví Martinov kamarát, ktorý prišiel hneď na miesto, kde sa nešťastie stalo.

Obaja skončili v strome

Obaja sa vozili len niekoľko minút, keď štvorkolka nabúrala do stromu. Na miesto prišli pozemní záchranári, ale aj vrtuľník. „Lekár leteckých záchranárov po pristátí v blízkosti miesta nehody prevzal do starostlivosti 12-ročného chlapca, ktorý sa viezol na štvorkolke ako spolujazdec. Po náraze utrpel poranenie hornej končatiny a krčnej chrbtice, bol pri vedomí,“ informovala nás hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.

Martin prežil

Martin našťastie vyviazol len so zraneniami a bol prevezený do martinskej nemocnice. Jeho stav je momentálne stabilizovaný a dobrý.

Tomáš, žiaľ, také šťastie nemal. Zraneniam na mieste podľahol.

Zomrela mladá študentka

Podobný prípad sa stal takmer pred dvomi rokmi na Orave. Osudnou sa Radke (†16) tiež stala jazda na bugine.

Radka sa rozhodla stráviť posledné prázdninové chvíle s priateľmi a osláviť kamarátove sedemnáste narodeniny. Zároveň sa chcela takto rozlúčiť s letom.

Jazda smrti

Po príchode na miesto plánovali mladí žúrovať až do rána. Na spiatočnej ceste však podcenili schopnosti požičanej buginy. Mysleli si si, že zažijú adrenalínovú jazdu. Štvorkolka sa však nekontrolovane zmenila na vozidlo smrti.

Bugina so šiestimi tínedžermi sa v kopci prevrátila a Radka spadla tak nešťastne, že po krátkej chvíli zomrela. Ani rýchla zdravotná služba jej už nedokázala pomôcť.

Takéto stroje nie sú pre deti

Zisťovali sme, čoho je schopná štvorkolka alebo bugina. Ako nás uistil oravský záchranár, pri správnej technike a opatrnej jazde vraj nie je možné, aby sa prevrátila a aby sa niekto zranil. „Bugina je veľmi silný stroj. Vpredu je miesto pre troch ľudí, vzadu je priestor pre výbavu a batožinu,“ vraví záchranár Vladimír Mrekaj.

Podobne je to aj pri jazde na štvorkolke. "Rodičia by nemali dávať takéto stroje nedospelým osobám. Nevyhnutnosťou je helma, bez ktorej si v žiadnom prípade nesadajte do buginy, či štvorkolky ani bez vodičského preukazu. Takýto človek riskuje svoj život, ale tiež život ďalších ľudí ktorých vezie," podotýka Mrekaj.

Štvorkolka nie je hračka

Predajcovia týchto strojov tvrdia, že ich ovládanie je pomerne ľahké. Zaručia vám, že po krátkom zaškolení si môžete s chuťou užívať jazdu.

Druhí sú opatrnejší a tvrdia, že riadiť vyše stokilový stroj nie je až také jednoduché. "Najmä ak prudko zabočíte, môžete sa veľmi rýchlo prevrátiť," vraví predajca Martin Potočný.

Dodáva, že jazdiť na štvorkolke je zážitok, ale určite to nesmiete preháňať. Treba začať opatrne a nie hneď skúšať, čo to dá. Najmä zákruty treba vyberať opatrne. Ak si niekto myslí, že ich môže rezať ako na aute, je na veľkom omyle.

Šoférovať by mal len dospelý

Predajca, ale aj záchranár, sa jednoznačne zhodli, že takéto stroje nepatria deťom do ruky. "Ak sa chce dieťa na nej vyšantiť, určite doporučujem, aby šoféroval dospelý človek a dieťa aby sedelo ako spolujazdec, riadne pripútané a s prilbou," uzavrel Potočný.

Aby bola jazda bezpečná

* Začiatočníci by mali absolvovať pár jázd na štvorkolke v sprievode inštruktora, najlepšie v špecializovanom areáli.

* Na štvorkolke by nemali jazdiť dvaja ľudia! Je to základná chyba začiatočníkov.

* Druhou najčastejšou chybou je voľba silného a zväčša aj ťažkého stroja. Treba si uvedomiť, že bez potrebných skúseností zvládnuť silný stroj je takmer nemožné. A v neposlednom rade štvorkolky nie sú určené na cesty!