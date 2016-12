Súd ohľadom smrti Jakubka v Baumaxe: Čo povedali rodičia o obžalovanom zamestnancovi?

Polícia Ivana obvinila, pretože mal zle umiestniť hranoly v regáloch. Tie spadli z výšky práve vo chvíli, keď tadiaľ prechádzal Jakubko. Chlapča neprežilo.

Na dnešné súdne pojednávanie do Žiliny bývalý zamestnanec Baumaxu spolu so svojou advokátkou. Jakubkovi rodičia sa nedostavili.

„Naša prítomnosť nie je dôležitá, zamestnancovi sme odpustili a nežiadame od neho žiadne odškodné. Nechceme, aby sa dostal do väzenia, on za to nemôže," povedal Jakubkov otec Pavol Holmík.

V práci nemal čo robiť

Podľa vedúceho, obžalovaný Ivan nemal v osudný deň v práci čo hľadať, keďže mal voľno. Drevené hranoly však mali byť umiestnené v regáloch a tak sa Ivan rozhodol, že s nimi urobí poriadok.

„Ja som nechcel, aby prišiel, zavolal som si na túto prácu brigádnikov. Napriek tomu sa obžalovaný nachádzal v obchode," tvrdil pred sudcom vtedajší vedúci predajne.

Každý zamestnanec bol však preškolený o bezpečnosti pri práci, na otázky sudcu sa však vedúci predajne v určitých momentoch zamotával a nedokázal poriadne odpovedať.

Odročené pojednávanie

Po pojednávaní sa však už nechcel vyjadrovať. Keďže sa nedostavili ďalší svedkovia, súd odročili na 15. februára 2017.

Ako sa tragédia stala? Chlapček nakupoval s rodičmi a so staršou sestričkou v žilinskom Baumaxe 10. mája 2015. Keď prechádzali pomedzi regály, z výšky štyroch metrov sa zosunuli ťažké drevené hranoly a Jakubka privalili. Jeho stav bol kritický a na miesto pristál záchranársky vrtuľník, ktorý vážne zraneného chlapčeka previezol do martinskej nemocnice. Po hodine však zraneniam podľahol.

Čo všetko prezradil vtedajší vedúci Baumaxu?