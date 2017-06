Taliani z nej šalejú: Slovenka z dedinky pri Martine objavila recept na úspech

S modelingom ste začínali už na Slovensku, kde ste skúsili súťaže miss, počas štúdií ste nakukli do Ameriky, skúsenosti ste nabrali aj v Grécku a nakoniec ste zakotvili v Taliansku. Akú úlohu zohrali jednotlivé krajiny vo vašej kariére?

Život v nich ma utvrdil, že chcem pôsobiť v oblasti módy a šoubiznisu a žiť v prímorskej krajine. Slnko tu svieti viac než 250 dní v roku, žijem a užívam si život plnými dúškami na správnom mieste a v správnom čase.

Ste prvá slovenská influencerka vo svete. Ako sa dá presadiť v takom povolaní a navyše v zahraničí?

Treba na to veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Práca influencerky je čoraz populárnejšia a obľúbenejšia, vyžaduje si však profesionálny prístup a tím odborníkov. V Miláne mám agentúru, ktorá mi riadi celý Instagram a snúbenec má na starosti manažment môjho profilu. Bez ich pomoci by sa to určite nedalo zvládnuť.

S ktorým zaujímavým hercom či spevákom sa osobne poznáte a ste ozajstní kamaráti?

Sú to Al Bano Carrisi z dua Al Bano a Romina Power.

Stíhate popri kariére rodinu, kamarátov, nákupy?

Verím, že celý náš život je len vec časového manažmentu, teda správneho načasovania a rozvrhnutia priorít. Stíham všetko, čo vidím v daný deň ako prioritu. Môj snúbenec je mladý, šarmantný, s jedinečnými francúzsko-talianskymi modrými koreňmi.

Máte aj ozajstné kamarátky? Nežiarlia na vás ženy?

Štyri kamarátky, ktoré sú roztrúsené po celom svete, určite nie. Pri zvyšných, ktoré by sa chceli volať mojimi kamarátkami, žiarlivosť nevylučujem.

Čo odporučíte dievčatám, ktoré chcú ísť vašou cestou?

Robte to, o čom snívate. Všetko je možné. Limity sú len v našich mysliach. Nikdy nie je neskoro! Určite vám nesmie chýbať pozitívny prístup.Každému odporúčam, aby si plnil svoje sny.

Je ako Ornella Muti

Krásna Slovenka je dokonalou kópiou známej herečky a modelky. Obe spájajú črty tváre, výrazné lícne kosti a neprehliadnuteľné oči. Lindu prirovnávali k Ornelle už niekoľkokrát a dokonca sa aj osobne stretli. „Behávame v rovnakom parku a jej právnik je navyše môj veľmi dobrý kamarát,“ prezradila Pavlová pre magazín Plus JEDEN DEŇ.