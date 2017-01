Tehotná Puškárová zažila pred Plesom v opere krušné chvíle: Problémy s bruškom

Zlatica je už neodmysliteľnou súčasťou Plesu v opere. Vždy sa práve ona v priamom prenose prihovára divákom a sprostredkováva im atmosféru. Keď sa však nedávno podelila s radostnou novinou, že opäť s manželom Patrikom Švajdom čakajú bábätko, viacerí si mysleli, že tento rok prenechá plesové prenosy inej kolegyni.

Zlatka sa však v piatom mesiaci cíti úplne fit, a tak si 17. ročník nedala ujsť. A hoci žiarila na všetky strany, tesne pred plesom musela riešiť akútny problém. ,,Zlatica mala už tradične šaty od svojej dvornej návrhárky Jany Pištejovej. No keďže žena v tehotenstve sa mení zo dňa na deň, deň pred plesom jej museli šaty narýchlo upravovať a rozširovať, aby sa prispôsobili brušku,“ dozvedeli sme sa zo zdroja.

,,Áno, šaty mám od Janky Pištejovej a sú výrazne prispôsobené môjmu tehotenstvu, lebo vzadu mám korzet, ktorý som si už poriadne popustila,“ povedala nám priamo na Plese v opere Zlatica. Nemala však v tehotenstve obavy prísť pracovne na takúto veľkú akciu?

,,Nie som zase až v takom vysokom štádiu tehotenstva. Mám svoju vlastnú šatňu, takže to sa vám možno iba zdá, že stále chodím, ale nie je to tak. Naozaj prispôsobujem všetko tomu, aby to bolo v poriadku. Samozrejme, keby som už bola vo vyššom štádiu, tak už sem nejdem. Je to tradícia, ktorú robím už štvrtý rok, a vzhľadom na to, že aj takýmto spôsobom sa snažím podporiť túto myšlienku, som rada, že aspoň chvíľu sa tu zdržím,“ povedala Puškárová, ktorá sa však vôbec dlho nezdržala, keďže utekala domov za chorým synom Leom.