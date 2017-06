Toto sa na Slovensku ešte nestalo: Veriaci sa postavili proti biskupovi!

Keďže obec Rabča je dlhá šesť kilometrov, spišský biskup sa rozhodol, že veriaci by mohli zvážiť možnú výstavbu druhého kostola, ktorý by bol na opačnej strane obce.

Chcel dva kostoly

Návrh vrchnosti však rozdelil ľudí na dva tábory. Jedna, menšia, si druhý kostol želala, druhá, väčšia skupina, nie. Informáciu o tom, že biskup sa rozhodol pre ďalší kostol, hoci v Rabči už jeden majú, nám potvrdili v cirkevných kruhoch. „Biskup vzhľadom na veľký počet veriacich navrhol, že ďalší kostol by bol dobre využitý a jednoznačne by poslúžil tomu, aby sa bohoslužby stali pre veriacich ľahšie dostupnými,“ dozvedeli sme sa o dôvodoch z nášho zdroja zo Spišskej diecézy.

Veriaci povedali NIE

Všetko však dopadlo inak. Veriaci v prieskume napokon rozhodli: ďalší kostol v Rabči sa nebude stavať! Za výstavbu druhého kostola bolo 192 Rabčanov, no proti výstavbe až 1 038 ľudí. Oslovili sme preto aj samotného biskupa Štefana Sečku, no rozhodol sa celú vec nekomentovať. „Pán biskup sa nebude vyjadrovať k záležitosti týkajúcej sa kostola v Rabči prostredníctvom médií. Svoje postoje bude komunikovať farárovi a hospodárskej rade farnosti,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ jeho kancelár Peter Majcher.

Treba nám niečo iné

U niektorých ľudí tento návrh ešte aj dnes vyvoláva poriadne rozhorčenie. „Chýba nám hokejové ihrisko, už sa to plánovalo niekoľko rokov a doteraz ho nemáme, ale ďalší kostol chcú stavať. Načo by to bolo dobré?!“ pýta sa Dagmar (27), ktorá síce je veriaca, ale na to, aby išla na omšu, jej stačí jeden kostol.

Čo na to ostatní veriaci?