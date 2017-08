Turčiansky tankodróm znova robí problémy. Vodiči sa musia pripraviť na najhoršie!

Pätnásťkilometrová cesta bude obnovená s podporou peňazí Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Celkové náklady projektu predstavujú približne 20 miliónov eur bez DPH. Po ceste Turčianske Teplice – Príbovce denne prejde osemtisíc vozidiel a až pätinu tvorí nákladná preprava.

Podmočená cesta

Jej obnova bola naplánovaná za súbežnej premávky. No nakoniec odborníci skonštatovali, že to tak nebude. Práce sa totiž výrazne komplikujú.

Robotníci odstránili vozovku len na 300-metrovom úseku, aby preskúmali v akom stave je cesta. „Prišli sme na to, že cesta je na niektorých miestach podmočená a preto musíme vyhĺbiť až metrové základy. V tomto prípade uvažujeme v najbližších dňoch úplne uzavrieť dopravu,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ prednosta Okresného úradu v Martine Marcel Maťovčík, ktorý dodal, že vodiči by mohli byť ohrození.

Komplikácie pri uzávere

Na ceste sú už rozmiestnené dopravné značenia na zabezpečenie obojsmernej premávky. Postupne sa začne na ceste odstraňovať betónová vrstva, ktorá sa následne použije ako stabilizačná vrstva.

Plánovaná úplná uzávera je v štádiu vybavovaní potrebných povolení a súhlasov dotknutých orgánov a starostov. „Predpokladali sme, že sa nám celková uzávera podarí zrealizovať k dnešnému dňu, ale nakoľko sme v dovolenkovom období je tento proces zdĺhavejší. Dúfame, že sa nám podarí potrebné súhlasy zabezpečiť do konca augusta,“ uzavrel prednosta.

Obchádzka bude cez dediny

Keďže tieto súhlasy nemôžu zastaviť práce na rekonštrukcii, stavebné konzorcium realizuje opravy s čiastočne obojsmernou dopravou riadenou semaformi.

Ak cestu úplne uzavrú, vodiči budú musieť využívať obchádzku a to cez Malý Čepčín, Jazernicu, Moškovec, Benice a Príbovce. Obchádzka je dlhá 17 kilometrov, prechádza viacerými dedinami, ale jazda trvá asi 15 minút.