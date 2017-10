To sme my, Slováci: Koľko zjeme sliviek a koľko vypijeme slivovice?!

Podľa odborníka na ovocinárstvo a záhradníctvo Ivana Hričovského skonzumujeme na Slovensku ani nie polovicu ovocia a zeleniny z vlastnej výroby, ostatok dovážame. Pritom na Slovensku v porovnaní so zahraničím postrekujeme plody oveľa menej, čiže ich máme aj zdravšie.

„Na Slovensko dovážame ovocie, ktoré striekajú minimálne 25 krát za rok a my to jeme a čo je horšie dávame konzumovať také ovocie aj našim deťom. My vlastne potichu trávime seba aj naše deti,“ tvrdí Ivan Hričovský a dopĺňa, že na Slovensku striekame vo veľkých sadoch do roka asi desaťkrát. „Naši záhradkári sú svetovou raritou, že neotravujú toľkými postrekmi svojich najbližších. Také ovocie je najzdravšie, z ktorého vám vykukne aj červík,“ dodal.

Experti sme podľa odborníka na konzumáciu ovocia v tekutom stave.

„Slováci zjedia len 2,8 kilogramov sliviek za rok na osobu, čo je žalostne málo. Zato slivovice vypijeme 10,8 litra na osobu a rok,“ povedal Hričovský. Zdôraznil aj aké účinky na naše zdravie majú práve slivky.

„Zlepšujú zrak, znižujú stres i zabúdanie. Obrovský vplyv majú aj na ľudí, ktorí sú odkázaní na lôžko, kvôli peristaltike čriev. Treba takýmto chorým ľuďom dávať slivky, sušené slivky, lekvár alebo slivkový kompót. A nie banány, lebo tie banány, ktoré dovážame na Slovensko a my ich kupujeme, by ani opice nežrali,“ zdôraznil odborník na ovocinárstvo a záhradníctvo.

KOĽKO ZJEME OVOCIA ZA ROK

Jablká – 22 kg

Hrušky – 4,5 kg

Broskyne – 3,8 kg

Marhule – 3,5 kg

Čerešne – 1,5 kg

Slivky – 2,8 kg

Slivovica – 10.8 litra