Týždeň po požiari Pastoračného centra na Orave: Mladí sa mu snažia vrátiť život!

Budovu pri Oravskej priehrade zachvátili pred týždňom obrovské plamene. Oheň sa podarilo hasičom uhasiť približne po dvoch hodinách. Išlo o veľký požiar na ploche približne 60x30 metrov. Vyčíslená škoda sa vyšpĺhala na viac ako 100-tisíc eur.

Hasiči oheň dostali pod kontrolou po takmer dvoch hodinách.

FOTO: Pavol Konštiak

Začali centrum rekonštruovať

Požiar zničil veľkú časť strechy aj interiéru budovy. Dôvod vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. K celkovému zhodnoteniu škody sa musia vyjadriť odborníci. „Našim cieľom je dať centrum do užívania mladým čo najskôr, preto sme začali s rekonštrukciou na obnovenie pastoračného centra. Zároveň ďakujeme za akúkoľvek pomoc,“ odhalil ďalšie zámery riaditeľ Oravského centra mládeže Ľuboš Laškoty. Situáciu rekonštrukcie však výrazne komplikuje začínajúca sa zima.

Doteraz vyzbierali 41-tisíc

Finančnú zbierku vyhlásili dva dni po ničivom požiari, do dnešného dňa vyzbierali takmer 41 tisíc eur. Pre mnohých je "centrum na Ústí" miestom spojeným s dôležitými životnými rozhodnutiami či novými priateľstvami alebo príjemným oddychom. Možno pre niektorých je to aj miesto osobných zápasov o novú životnú inšpiráciu a smerovanie. Niektorí tu prežili pár dní, keď prišli "na program”, niektorí však aj niekoľko mesiacov, keď prišli slúžiť iným či hľadať Boha a seba samých. "Pre nás sa stalo centrum domovom, v ktorom môžeme zažívať osobné premeny a budovanie charakteru. Dnes musia byť aktivity v centre z dôvodu požiaru pozastavené. Naším cieľom je dať centrum do užívania čo najskôr. Okrem Vašej modlitebnej podpory potrebujeme aj finančné prostriedky, aby sme mohli v centre pokračovať v tom, čo sme začali, a ešte viacerým a viac pomohli mladým vstúpiť do “plnosti života". Ďakujeme, že nám aj týmto spôsobom pomôžete obnoviť "centrum v Ústi", aby mohlo opäť slúžiť všetkým vám!," uzavrel Laškoty.

Vedľa Pastoračného centra sa nachádza kostol. Hasiči zabránili ďalšiemu rozsahu.

FOTO: Pavol Konštiak

Centrum sa venuje mládeži

Oravské centrum pre mládež je pastoračným centrom v Ústí nad Priehradou v Trstenej. Venuje sa najmä mládeži, vytvára priestor pre službu dobrovoľníkov, zabezpečuje vzdelávanie a duchovnú formáciu a takisto je tiež vyhľadávaným rekreačným centrom. Jeho aktivity však musia byť z dôvodu dnešného požiaru pozastavené.

Čo sa vlastne stalo? Prvé minúty krátko po požiari nájdete vo videu: