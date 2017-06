Učiteľ čelí obžalobe z fyzického napadnutia žiaka: Dnes sa postavil pred sudkyňu

Modriny na tvári, chrbte, hrudníku, rukách či uchu mal Marekovi spôsobiť Aleš Štesko, ktorý viedol súkromnú Základnú školu Fantázia v Banskej Bystrici.

Konflikt vraj odštartovalo vulgárne vyjadrovanie chlapca, ktorý trpí poruchou pozornosti. To tvrdila jeho matka. Krátko po incidente priznala, že jej syn je ťažko zvládnuteľný, no bitku si určite nezaslúžil.

Z postu riaditeľa Štesko pár dní nato odstúpil, no odmietol tvrdenie, že za problémami žiaka bolo jeho vulgárne vyjadrovanie. Poukázal na to, že chlapec trpí aj špecifickou poruchou, následkom ktorej mali v škole niekoľko obetí malých dievčat. V dôsledku toho sa ľudsky a profesionálne zlomil.

Štesko je teraz obžalovaný z prečinu ublíženia na zdraví a nebezpečného vyhrážania. Hrozí mu za to až trojročné väzenie. V januári síce dostal trestným rozkazom ročnú podmienku, ale podal odpor.

Z dnešného pojednávania Okresný súd v Banskej Bystrici verejnosť vylúčil. Stalo sa tak na podnet Šteska, ktorý to odôvodnil citlivými informáciami o maloletom. Súhlasila s tým aj druhá strana, teda prokurátorka a chlapcova matka.

Pred sudkyňou vypovedalo okrem obžalovaného aj 9 svedkov, medzi nimi pedagógovia školy a znalci. Potom pojednávanie odročili na 30. augusta.

Štesko o prípade zatiaľ hovoriť nechce. „Vyjadrím sa, keď bude ukončené celé súdne pojednávanie,“ povedal.

Marekovej mame tiež do reči veľmi nebolo. „Syn teraz chodí do inej školy, v ktorej je spokojný. Ja takisto,“ stručne reagovala.