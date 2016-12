VIDEO: Umelkyne odmietli Obamu, vystúpili radšej v Lučenci: Pozrite sa, k čomu ich donútil Peter Cmorik!

Najskôr sa pri piesni Tichá noc chytilo publikum a American Divas ľudí dostali k spoločnému spievaniu vianočnej piesne po slovensky. No potom to prišlo. Peťo Cmorik vytiahol slovenskú pieseň Vráť trochu lásky medzi nás a Američankám povedal, že teraz budú aj oni spievať po slovensky.

„Zvládli to úžasne a dnešný koncert som si s nimi užil,“ povedal Peťo, ktorý už tiež žije prichádzajúcimi Vianocami. „Budem ich tráviť u starej mamy v Krásnej Hôrke,“ prezradil Cmoro.

American Divas to rozbalili v Lučenci naplno a ešte dnes sa ukážu v plnej kráse aj hľadisku v Prešove. „Milujeme Slovensko a vaše publikum, lebo hudbe vaši ľudia rozumejú a dnes sme si to užívali spolu,“ tešili sa aj speváčky, ktoré spolupracovali a spolupracujú s najväčšími svetovými hudobnými ikonami, ako Whitney Houston, Michael Jackson, La Bouchce, DJ Bobo, Mariah Carey, Janet Jackson či Michael Bolton.

Skvelí boli aj saxofonista Michal Žáček, či gitarista Henry Tóth a zlato v hrdle ukázal aj Alfred McCrary, ktorý spieval vokály v slávnej piesni We are the World, ktorá zaznela aj v Lučenci a aranžoval aj spevy v inom Jacksonovom hite You Are Not Alone.

„Keď Witney Houston nevládala niečo na koncertoch vytiahnuť, ja som to ťahala za ňu,“ prezradila Della Miles, ktorá robila v najväčšej sláve Whitney Houston prvú vokalistku.